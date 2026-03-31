ServusTV-„Quizmaster“ sucht „Krone“-Kandidaten

Fragen, Outfits, Währung – wer in die Zeit von Reality-TV, Boygroups, Jeans-Look mit Glitzer und Mini-Handtaschen, der Euro-Einführung und Hollywood-Blockbustern eintauchen möchte, ist hier richtig. Moderator Andi Moravec freut sich besonders auf das Special, schließlich war das Jahrzehnt für ihn eines der prägendsten als junger Erwachsener: „Neben der Mode und Musik war für mich das Beste der Beginn der Reality Shows. ,Big Brother‘ und Co. haben mich vor dem TV gefesselt.“ Gab es auch schlechte Seiten der 00er-Jahre? „Ich denke, beim sogenannten ,Arschgeweih‘-Tattoo ist es gut, dass es in den 2000ern geblieben ist“, lacht der ServusTV-„Quizmaster“. Aber: „Ich denke, jedes Jahrtausend hatte etwas für sich.“