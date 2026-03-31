ServusTV-„Quizmaster“ sucht „Krone“-Kandidaten

Fans der 2000er-Jahre, aufgepasst! Im Sommer dreht sich in der ServusTV-Rateshow „Quizmaster“ eine Woche lang alles um das Jahrzehnt der Digitalisierung und Popkultur. Und der Sender sucht jetzt „Krone“-Kandidaten für die Show! Hier finden Sie alle Details.
Fragen, Outfits, Währung – wer in die Zeit von Reality-TV, Boygroups, Jeans-Look mit Glitzer und Mini-Handtaschen, der Euro-Einführung und Hollywood-Blockbustern eintauchen möchte, ist hier richtig. Moderator Andi Moravec freut sich besonders auf das Special, schließlich war das Jahrzehnt für ihn eines der prägendsten als junger Erwachsener: „Neben der Mode und Musik war für mich das Beste der Beginn der Reality Shows. ,Big Brother‘ und Co. haben mich vor dem TV gefesselt.“ Gab es auch schlechte Seiten der 00er-Jahre? „Ich denke, beim sogenannten ,Arschgeweih‘-Tattoo ist es gut, dass es in den 2000ern geblieben ist“, lacht der ServusTV-„Quizmaster“. Aber: „Ich denke, jedes Jahrtausend hatte etwas für sich.“
Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist und einmal im „Quizmaster“-Studio statt auf der Couch dabei sein möchte, um sein Glück zu probieren, kann sich ab sofort bewerben. Die „Krone“ und ServusTV suchen nämlich Kandidatinnen und Kandidaten für die 2000er-Jahre-Spezial-Sendung. Wer beweisen will, dass er alles über die 00er-Jahre weiß, sendet ein E-Mail mit den wichtigsten Infos (Name, Alter, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer und Foto) an quiz.servustv@sandrats.at. Ganz wichtig: Der Betreff des Mails muss „Kronen Zeitung“ lauten. Einsendeschluss für Bewerbungen ist Freitag, der 17. April.
Moravec ist gespannt auf die „Krone“-Kandidaten: „Ich freue mich vor allem auf die Geschichten unserer Kandidaten aus den 2000ern und darauf, dass sich die Gäste und ich auch wieder passend zum Jahrzehnt kleiden dürfen.“ Die „Krone“ wünscht viel Glück!
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