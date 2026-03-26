ServusTV zeigt Topsport nicht mehr bei Joyn!

Aus und vorbei: ServusTV wird die um teures Geld eingekauften Premium-Sportrechte zukünftig nicht mehr über die Streaming-Plattform Joyn ausspielen lassen! Der Salzburger Medienkonzern will die Formel 1, die MotoGP, Tennis, die kommende Fußball-WM und weitere punktuelle Highlights aus der Welt des Sports exklusiv über die eigenen Kanäle verbreiten – also über ServusTV oder die Plattform ServusTV On …