Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für mehr Exklusivität

ServusTV zeigt Topsport nicht mehr bei Joyn!

Sport-Mix
26.03.2026 16:07
Marko Arnautović scheint es anzudeuten – ServusTV wird Premium-Sportrechte zukünftig nicht mehr ...
Marko Arnautović scheint es anzudeuten – ServusTV wird Premium-Sportrechte zukünftig nicht mehr über Joyn ausspielen lassen …(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Aus und vorbei: ServusTV wird die um teures Geld eingekauften Premium-Sportrechte zukünftig nicht mehr über die Streaming-Plattform Joyn ausspielen lassen! Der Salzburger Medienkonzern will die Formel 1, die MotoGP, Tennis, die kommende Fußball-WM und weitere punktuelle Highlights aus der Welt des Sports exklusiv über die eigenen Kanäle verbreiten – also über ServusTV oder die Plattform ServusTV On …

0 Kommentare

Man wolle die digitale Präsenz und Reichweite konsequent ausbauen, wofür es mehr Exklusivität bei ServusTV On brauche, so die Überlegung der Salzburger gegenüber dem „Kurier“. Die Mediathek von ServusTV bleibt bei Joyn aber verfügbar.

Streit mit RTL
Bei dem jüngsten Vorgehen handelt es sich übrigens vonseiten der Salzburger nicht um die erste Verschärfung in Sachen Sport-Rechte. Vor wenigen Wochen hatten sich ServusTV und ORF im Vorfeld des Formel-1-Rennens in Schanghai gegen RTL verbündet und eine Übertragung des Grand Prix durch die Deutschen verhindert.

Lesen Sie auch:
Nicht nur in der Formel 1 selbst wird mitunter intensiv um Terrain gekämpft – auch in den ...
Die „Spill Over“-Frage
F1: Zwingen ServusTV und ORF RTL in die Knie?
18.03.2026

Hintergrund war, dass RTL via Satellit auch in Österreich empfangbar ist und bei einer solchen Übertragung natürlich auch am rot-weiß-roten Sehersegment und potenziell am österreichischen Werbemarkt mitnaschen würde. Und all das ohne entsprechende Rechte für Österreich zu haben.

Liberty Media, seit 2017 Eigentümer der Formel 1, nahm die Sorgen von ServusTV und ORF offenbar ernst genug, um RTL bis zur endgültigen Klärung des Sachverhalts von Übertragungen von Formel-1-Rennen abzuraten …

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
26.03.2026 16:07
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Supermarkt wirft Lindt-Hasen jetzt aus Sortiment
131.850 mal gelesen
Für viele gehört der Goldhase zum Osterfest dazu – aufgrund der zuletzt so massiv gestiegenen ...
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
130.348 mal gelesen
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Außenpolitik
Stehen diese Golfstaaten kurz vor Kriegseintritt?
122.865 mal gelesen
Saudi-Arabien (li.) hat den USA die Nutzung wichtiger Luftwaffenstützpunkte gestattet und erwägt ...
Ausland
Drohnen in Estland und Lettland waren aus Ukraine
1890 mal kommentiert
Ein ukrainischer Drohnenpilot während eines Trainings
Innenpolitik
Marterbauer: Erbschaftssteuer „nur Frage der Zeit“
1708 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Donnerstag im Parlament
Innenpolitik
Grüne stimmen doch zu: Spritpreisbremse kommt!
1520 mal kommentiert
Die Grünen werden der Spritpreisbremse „mit minimalen Änderungen im Gesetzestext“ zustimmen. ...
Mehr Sport-Mix
Trump machte Druck
IOC verlangt künftig Gentest von Sportlerinnen
Für mehr Exklusivität
ServusTV zeigt Topsport nicht mehr bei Joyn!
Krone Sport-News
ÖFB-Team zurück in Wien ++ Saison-Ende für den KAC
Krone Plus Logo
Für viele Sportarten
Steiermark bekommt jetzt ein Hallen-Schmuckstück!
Krone Plus Logo
Spielerinnen betroffen
Basketball-Wirbel: Cheftrainer räumt Fehler ein

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf