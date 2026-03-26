ServusTV zeigt Topsport nicht mehr bei Joyn!

Aus und vorbei: ServusTV wird die um teures Geld eingekauften Premium-Sportrechte zukünftig nicht mehr über die Streaming-Plattform Joyn ausspielen lassen! Der Salzburger Medienkonzern will die Formel 1, die MotoGP, Tennis, die kommende Fußball-WM und weitere punktuelle Highlights aus der Welt des Sports exklusiv über die eigenen Kanäle verbreiten – also über ServusTV oder die Plattform ServusTV On …
Man wolle die digitale Präsenz und Reichweite konsequent ausbauen, wofür es mehr Exklusivität bei ServusTV On brauche, so die Überlegung der Salzburger gegenüber dem „Kurier“. Die Mediathek von ServusTV bleibt bei Joyn aber verfügbar.
Streit mit RTL
Bei dem jüngsten Vorgehen handelt es sich übrigens vonseiten der Salzburger nicht um die erste Verschärfung in Sachen Sport-Rechte. Vor wenigen Wochen hatten sich ServusTV und ORF im Vorfeld des Formel-1-Rennens in Schanghai gegen RTL verbündet und eine Übertragung des Grand Prix durch die Deutschen verhindert.
Hintergrund war, dass RTL via Satellit auch in Österreich empfangbar ist und bei einer solchen Übertragung natürlich auch am rot-weiß-roten Sehersegment und potenziell am österreichischen Werbemarkt mitnaschen würde. Und all das ohne entsprechende Rechte für Österreich zu haben.
Liberty Media, seit 2017 Eigentümer der Formel 1, nahm die Sorgen von ServusTV und ORF offenbar ernst genug, um RTL bis zur endgültigen Klärung des Sachverhalts von Übertragungen von Formel-1-Rennen abzuraten …
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