F1: Zwingen ServusTV und ORF RTL in die Knie?

RTL und der „Spill Over“-Effekt

Der Reihe nach: ServusTV und sein Sublizenznehmer ORF, die beiden Formel-1-Rechtehalter für den österreichischen Markt, stoßen sich am Umstand, dass RTL – obwohl kein aktiver Rechteinhaber – nach Österreich strahlt. So fischt der deutsche Privatsender, an sich nur Inhaber für einzelne Rennübertragungen in Deutschland, immer wieder im österreichischen Sehersegment. Und damit wohl auch im österreichischen Werbesegment. In der Wahrnehmung von ServusTV doppelt bitter. Zum einen sendet RTL via Satellit, wo er gar nicht sollte/dürfte. Zum anderen nascht er damit auch noch am österreichischen Werbekuchen mit. Der „Spill Over“-Effekt kommt zum Tragen. Heißt: Via Satellit oder sonstiger Technologien ist das deutsche Programm in Österreich empfangbar, obwohl es nach Auslegung des Red-Bull-Senders eigentlich „geo-geblockt“, also auf das eigentliche Rechtegebiet, in diesem Fall Deutschland, beschränkt sein müsste.