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Osterfest naht

Mit selbstgemachtem Veilchensirup steigt Vorfreude

Kärnten
31.03.2026 13:00
Wenn man genau hinschaut, sind sie überall. Heuer ist definitiv ein Veilchenjahr. Mit ...
Wenn man genau hinschaut, sind sie überall. Heuer ist definitiv ein Veilchenjahr. Mit selbstgemachtem Sirup freue ich mich auf Ostern.(Bild: Elena Überbacher)
Porträt von Elena Überbacher
Von Elena Überbacher

Etwas Besonderes sind oft kleine Dinge. So freue ich mich nach 40 Tagen ohne Zucker auf meinen ganz persönlichen Sirup und fiebere auf das Osterfest hin. Der Sirup ist übrigens ganz einfach zum herstellen.

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„Nicht mehr lange, dann habe ich meine Zuckerfastenkur hinter mir“, rede ich mir gut zu, während ich auf dem Weg in den Garten Ausschau nach den violettfarbenen, duftenden Blumen halte. Der Verzicht hat mich dazu getrieben, Sirup aus Veilchen herzustellen. Mühsam, aber mit jedem einzelnen Veilchen glücklicher und voller Vorfreude auf das süße Getränk, hocke ich in der Wiese und pflücke so lange, bis die große Schüssel mit lila Blüten voll ist.

24 Stunden müssen die Veilchen im Zuckerwasser ziehen.
24 Stunden müssen die Veilchen im Zuckerwasser ziehen.(Bild: Elena Überbacher)

Und ich verspreche Ihnen, heuer ist ein Veilchenjahr. Überall blühen sie, sodass ich nicht weit gehen muss. Man braucht schon einen anständigen Haufen, damit sich das Einkochen lohnt.

Zwei Kilogramm Zucker lasse ich aufkochen und mische 200 Gramm Veilchenblüten mit Zitronenscheiben unter. Einen Tag später koche ich die pinkfarbige Mischung ein und widerstehe der Versuchung zu probieren. Die Kostprobe macht ein naher Vertrauter. Nach den Worten: „Schmeckt wunderbar“, schlichte ich die Gläser – Stück für Stück – in das Speiseregal ein.

Zum Rezept

Für einen Liter Sirup benötigen Sie:

  • 100 g Veilchen (2-3 Hände voll)
  • 1 Zitrone
  • 1 kg Sirupzucker
  • 1 l Wasser

Zucker und Wasser in einem Topf mischen und aufkochen lassen. Dann die Veilchen mit Zitronenscheiben in das Zuckerwasser geben und einen Tag stehen lassen. 

Anschließend die Veilchen abseihen, die lila Flüssigkeit nochmals aufkochen lassen und in sterile Flaschen füllen.

Juchzend wird das Osterfest erwartet
Nachdem ich die schön sortierten Gläser zufrieden begutachtet habe, steigt die Vorfreude auf das kommende Osterfest. Das Fasten ist nicht einfach, doch es ist lehrreich. Disziplin, Durchhaltevermögen und die Freude auf etwas, auf das man bewusst 40 Tage verzichtet, machen das Leben schön.

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