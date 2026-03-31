Mit selbstgemachtem Veilchensirup steigt Vorfreude

Für einen Liter Sirup benötigen Sie:

100 g Veilchen (2-3 Hände voll)

100 g Veilchen (2-3 Hände voll) 1 Zitrone

1 Zitrone 1 kg Sirupzucker

1 kg Sirupzucker 1 l Wasser

Zucker und Wasser in einem Topf mischen und aufkochen lassen. Dann die Veilchen mit Zitronenscheiben in das Zuckerwasser geben und einen Tag stehen lassen.

Anschließend die Veilchen abseihen, die lila Flüssigkeit nochmals aufkochen lassen und in sterile Flaschen füllen.