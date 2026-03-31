Zwei Verletzte nach Brand: Arbeiter im Spital

Am Montagabend kam es bei Reinigungsarbeiten im Herzogbergtunnel zu einem Unfall. Zwei Männer wurden verletzt.
Gegen 17.30 Uhr waren am Montag ein 56-jähriger Arbeiter und sein 48-jähriger Kollege mit Reinigungsarbeiten im Herzogbergtunnel auf der Südautobahn A2 beschäftigt. Laut ersten Erhebungen der Polizei dürfte dabei eine entzündliche Flüssigkeit zu brennen begonnen haben. Die Männer wurden durch eine Stichflamme unbestimmten Grades verletzt.
Hubschrauber im Einsatz
Der Brand konnte von anderen Arbeitern vor Ort gelöscht werden. Die beiden Verletzten wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Modriach aus dem Tunnel gerettet. Der 56-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 ins LKH Graz gebracht, der 48-Jährige ins LKH Wolfsberg. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen noch.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.