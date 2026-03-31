Zwei Verletzte nach Brand: Arbeiter im Spital

Hubschrauber im Einsatz

Der Brand konnte von anderen Arbeitern vor Ort gelöscht werden. Die beiden Verletzten wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Modriach aus dem Tunnel gerettet. Der 56-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 ins LKH Graz gebracht, der 48-Jährige ins LKH Wolfsberg. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen noch.