Einsatz: Küche in Tiroler Lokal stand in Flammen

Einsatz für die Mitglieder der Feuerwehr Jerzens im Tiroler Bezirk Imst am Montag! In einer Küche in einem Lokal war ein Brand ausgebrochen. Ein Passant hatte den Rauch bemerkt und Alarm geschlagen.
Alarmiert wurden die Florianijünger gegen 10 Uhr. Kurz zuvor war in der Küche des versperrten Lokals im Bereich von benutzten Reinigungstüchern ein Feuer ausgebrochen. „Gegen 9.50 Uhr bemerkte ein Passant starken Rauch in dem Lokal und setzte einen Notruf ab“, heißt es von den Ermittlern.
„Erheblicher Sachschaden“ durch Rauch
Unter Verwendung von schwerem Atemschutz konnte die Feuerwehr Jerzens die Flammen schließlich unter Kontrolle bringen. „Vor allem durch die starke Rauchentwicklung entstand ein erheblicher Sachschaden.“ Die genaue Ursache für den Brand ist noch Gegenstand von Ermittlungen.
Personen kamen durch das Feuer zum Glück nicht zu Schaden.
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