Einsatz: Küche in Tiroler Lokal stand in Flammen

Alarmiert wurden die Florianijünger gegen 10 Uhr. Kurz zuvor war in der Küche des versperrten Lokals im Bereich von benutzten Reinigungstüchern ein Feuer ausgebrochen. „Gegen 9.50 Uhr bemerkte ein Passant starken Rauch in dem Lokal und setzte einen Notruf ab“, heißt es von den Ermittlern.