„So eine Chance gibt es im Fußball nicht so oft“

Chance KTM vorgezogen

Zuvor war Auinger bei KTM in Mattighofen tätig, als Führungskraft war er unter anderem für die Beschaffung von Motorteilen zuständig. Nach vielen Jahren beendete er dort sein Arbeitsverhältnis, um für den SFV zu arbeiten. „Das hat sich so ergeben und ich wollte diese Chance ergreifen. So viele Möglichkeiten in Salzburg im Fußball Vollzeit zu arbeiten, gibt es ja nicht“, erklärt der ehemalige Eugendorf-Kicker. Auch der SFV-Sportdirektor ist glücklich: „Felix im Team zu haben stimmt mich sehr positiv. Er bringt fachliche Kompetenz, Praxiserfahrung aus dem Vereinsalltag und Führungsqualität mit.“