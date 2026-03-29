Angriff aus Keller abgewehrt, Verfolger fallen ab

Negativlauf geht weiter

Rivale Bramberg schaut ebenso nur mehr auf sich selbst und die Entwicklung. In Neumarkt gelang zwar nach Corner durch Moser das erste Tor im neuen Jahr. Es setzte aber dennoch ein 1:3 und jahresübergreifend die vierte Schlappe in Folge. „Sie hatten uns speziell zu Beginn völlig im Griff. Weil wir dann unsere Chancen nicht genutzt haben, wurde es auch nicht mehr spannend“, sah es Obmann Martin Innerhofer. Bei den Wallerseern freute sich Gegenstück Michael Thalhammer über wichtige Punkte: „Unsere Rivalen haben ja auch alle angeschrieben. Da war es umso wichtiger, selbst nachzulegen.“ Der ausgelaugte Doppelpacker Atiabou blieb zur Pause draußen, das dritte Hausherren-Tor besorgte Brambergs Rajic per Kopfball ins eigene Kreuzeck.