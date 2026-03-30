Deutscher Pkw rutschte in verschneiten Wald

Winterliche Wetterverhältnisse

Die Feuerwehr musste die beiden deutschen Insassen aus dem Wagen bergen. Aufgrund der winterlichen Wetterverhältnisse und der heiklen Lage, in der sich das Fahrzeug befand, gestaltete sich der Einsatz äußerst anspruchsvoll. Im Anschluss wurde auch der Pkw gesichert und geborgen.