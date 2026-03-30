Deutscher Pkw rutschte in verschneiten Wald

Die schneeglatte Fahrbahn ließ einen deutschen Autolenker am Montag im Bregenzerwald die Kontrolle über seinen Wagen verlieren. Der Pkw rutschte von der Straße den Hang hinab. Die beiden Insassen konnten sich nicht selbstständig aus dem Auto befreien.
Diesen Ausflug werden die deutschen Urlauber nicht so schnell vergessen. Am Montag gegen 14 Uhr ist ein Pkw mit Ravensburger Kennzeichen in Hittisau im Bregenzerwald bei dichtem Schneetreiben von der Straße abgekommen.
Das Fahrzeug rutschte über den Fahrbahnrand hinaus und kam einige Meter weiter unten in steilem Gelände neben der Straße zum Stillstand.
Winterliche Wetterverhältnisse
Die Feuerwehr musste die beiden deutschen Insassen aus dem Wagen bergen. Aufgrund der winterlichen Wetterverhältnisse und der heiklen Lage, in der sich das Fahrzeug befand, gestaltete sich der Einsatz äußerst anspruchsvoll. Im Anschluss wurde auch der Pkw gesichert und geborgen.
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