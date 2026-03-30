Widrige Verhältnisse: Lkw geriet in Schieflage

Am Montag gegen 13 Uhr mussten im Bregenzerwald die Einsatzkräfte anrücken: Auf der Straße zwischen Großdorf und Schetteregg ist ein Lastwagen von der Fahrbahn abgekommen und in eine gefährliche Schräglage geraten. Die Feuerwehr Egg Großdorf übernahm die Bergung. Der Einsatz gestaltete sich wegen des starken Schneefalls und der schwierigen Straßenverhältnisse besonders heikel, verlief aber schlussendlich erfolgreich.