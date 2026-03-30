Widrige Verhältnisse: Lkw geriet in Schieflage

Der neuerliche Wintereinbruch sorgte auch am Montag für Probleme im Straßenverkehr. So kam im Bregenzerwald ein Laster von der Straße ab, das Gefährt musste geborgen werden.
Am Montag gegen 13 Uhr mussten im Bregenzerwald die Einsatzkräfte anrücken: Auf der Straße zwischen Großdorf und Schetteregg ist ein Lastwagen von der Fahrbahn abgekommen und in eine gefährliche Schräglage geraten. Die Feuerwehr Egg Großdorf übernahm die Bergung. Der Einsatz gestaltete sich wegen des starken Schneefalls und der schwierigen Straßenverhältnisse besonders heikel, verlief aber schlussendlich erfolgreich.
Für die Bergungsaktion musste die Straße rund eine Stunde lang gesperrt werden. Mit schwerem Gerät konnte der Laster schließlich gesichert und geborgen werden.
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