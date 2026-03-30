Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wetter-Achterbahn

Schneewalze, Lawinengefahr – und dann 20 Grad!

Tirol
30.03.2026 18:00
Noch einmal schneit es bis in tiefste Lagen hinunter.
Noch einmal schneit es bis in tiefste Lagen hinunter.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Peter Freiberger
Von Peter Freiberger

Zum – hoffentlich – letzten Mal schneit es jetzt in Tirol ins Inntal hinab. Eine Nordstaulage sorgt bis Mittwoch für 40 Zentimeter Neuschnee in der Höhe, die Lawinengefahr nimmt zu. Zum Osterwochenende hin setzt sich dann – endlich – der Frühling durch, die Temperaturen steigen rasant.

0 Kommentare

Wenn die Prognosen der Meteorologen stimmen, fällt bereits in der Nacht auf Dienstag auf 500 bis 700 Meter hinunter Schnee. Zwischen fünf und zehn Zentimeter gelten im Inntal für möglich.

40 Zentimeter am Arlberg
„Am Dienstag steigt die Schneefallgrenze leicht, in Regionen ab 800 bis 1000 Meter fällt relativ viel Schnee“, schildert Meteorologe Christoph Matella vom Wetterdienst UBIMET. Diese Wetterlage soll bis Mittwoch andauern. „Ich rechne mit 20 bis 40 Zentimeter am Arlberg und im Außerfern, nach Süden hin werden es zehn bis 20 Zentimeter sein.“ Im Inntal müsse man wieder mit rund fünf Zentimeter rechnen.

Nordföhn begünstigt Osttirol
Die Temperaturen würden hier nicht über fünf Grad hinauskommen, Frost ist laut Matella allerdings nicht zu erwarten. Begünstigt wird erneut Osttirol sein. Dort sorgt der Nordföhn für etwas angenehmere Temperaturen.

Zitat Icon

Laut einem Wettermodell wären 20 Grad am Ostersonntag möglich – das ist allerdings noch unsicher.

Christoph Matella, Meteorologe Wetterdienst UBIMET

Bild: Christoph Matella

Ab Donnerstag setzt sich die Sonne durch
Die Hoffnung auf Frühling steigt jedenfalls mit Mittwoch: Zur Wochenmitte wird es im Tagesverlauf auftrocknen, zum Wochenende hin prognostiziert der Experte merklich steigende Temperaturen und auch wieder Sonne. „Es wird überwiegend trocken und zumindest zeitweise sonnig“, sagt Matella zur „Krone“.

In dieser riesigen Lawine starb am Samstag in Hochfügen ein italienischer Variantenfahrer
In dieser riesigen Lawine starb am Samstag in Hochfügen ein italienischer Variantenfahrer(Bild: ZOOM Tirol)

Temperaturen steigen stark
Der Frühling scheint sich durchzusetzen: Am Samstag klettern die Temperaturen auf 10 bis 15 Grad, am Ostersonntag wohl noch höher. Matella betont: „Laut einem Wettermodell wären 20 Grad möglich – das ist allerdings noch unsicher.“

Zitat Icon

Schon einzelne Sportler können Lawinen leicht auslösen, auch spontane Abgänge sind möglich.

Norbert Lanzanasto, Prognostiker Lawinenwarndienst Tirol

Bild: Land Tirol/Simon Rainer

Lawinengefahr wird erheblich
Die Lawinenlage wird sich mit den starken Schneefällen, begleitet von böigem Wind, erneut verschärfen. „Am Dienstag werden wir – mit Ausnahme von Osttirol südlich der Hohen Tauern – erhebliche Gefahr haben, Stufe 3“, sagt Norbert Lanzanasto vom Lawinenwarndienst Tirol. „Schon einzelne Sportler können Lawinen leicht auslösen, auch spontane Abgänge sind möglich.“

Lesen Sie auch:
Der Tiroler Gemüsebauer Andreas Norz jun. begutachtet den erntereifen Spinat unter der 15 ...
„Heißer“ Samstag
Tiroler Gemüsebauern und die Lawinenwarner zittern
27.03.2026
Heikle Lage in Tirol
Schneewalze, brutale Stürme – große Lawinengefahr
25.03.2026

Entspannung nicht in Sicht
Zum langen Osterwochenende hin verbessert sich die Situation nur leicht. Das seit Wochen vorherrschende Altschneeproblem bleibt erhalten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
30.03.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Peru hat immer wieder mit heftigen Niederschlägen zu kämpfen.
Dürre, Sturzregen etc.
Wetterphänomen El-Niño für Herbst prognostiziert
Kardinal Pierbattista Pizzaballa wurde nun doch Zugang zur Grabeskirche gewährt. 
Skandal in Jerusalem
Netanyahu gewährt Kardinal Zugang zur Grabeskirche
Die Aktenberge sind riesig. Ständig trudeln neue Anzeigen ins Haus (Symbolfoto).
Vorwürfe haltlos
Familienvater seit Jahren Ziel von Horror-Anzeigen
Der Kreml trimmt die Bevölkerung von Kindesbeinen an auf Krieg.
„Erwachsen spielen“
Russische Kindergärten geben Drohnen-Unterricht
In dem geklauten Lastwagen waren KitKat-Schokoriegel, die in „ganz Europa“ ausgeliefert werden ...
Jetzt droht Engpass
Lastwagen mit zwölf Tonnen KitKat-Riegel geklaut
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Ex-ORF-Star wird des Missbrauchs beschuldigt
178.871 mal gelesen
Krone Plus Logo
Sophie H. ist heute 54, verheiratet und Kanzleiangestellte: „Ich wollte einfach nur, dass er ...
Steiermark
Schock: Star-Trompeter bricht live im TV zusammen
152.373 mal gelesen
Toni Maier, hier bei einem früheren Auftritt, brach Samstagabend zusammen. 
Ski Alpin
Salami-Strategie: „Bei Lindsey ist nichts Zufall“
90.268 mal gelesen
Krone Plus Logo
Lindsey Vonn verstand es schon immer, sich perfekt in Szene zu setzen.
Außenpolitik
Fallschirmjäger, Marines, Panzer: Trump rüstet auf
1111 mal kommentiert
Das amphibische Angriffsschiff „USS Tripoli“ ist in der Golfregion angekommen.
Gericht
Illegaler rammt Frau am Schutzweg, niemand haftet
881 mal kommentiert
Auf diesem Schutzweg in Wien-Landstraße rammte der Inder Ende 2022 die dreifache Mutter am ...
Kolumnen
Nächster Bundespräsident Kaiser oder Wehrschütz?
778 mal kommentiert
Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf