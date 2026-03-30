Schneewalze, Lawinengefahr – und dann 20 Grad!

40 Zentimeter am Arlberg

„Am Dienstag steigt die Schneefallgrenze leicht, in Regionen ab 800 bis 1000 Meter fällt relativ viel Schnee“, schildert Meteorologe Christoph Matella vom Wetterdienst UBIMET. Diese Wetterlage soll bis Mittwoch andauern. „Ich rechne mit 20 bis 40 Zentimeter am Arlberg und im Außerfern, nach Süden hin werden es zehn bis 20 Zentimeter sein.“ Im Inntal müsse man wieder mit rund fünf Zentimeter rechnen.