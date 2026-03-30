Polizei Frastanz & Satteins werden zusammengelegt

Um die Polizei für die zukünftigen Herausforderungen fit zu machen, werden die Polizeiinspektionen Frastanz und Satteins mit 1. April 2026 zu einer gemeinsamen Dienststelle zusammengeführt. Zukünftig steht die Inspektion in Frastanz als Hauptdienststelle für alle Bürgeranliegen zur Verfügung. Der Standort der Polizeiinspektion in Satteins bleibt als Außenstelle erhalten. Auch die Anzahl der Polizistinnen und Polizisten in der Region bleibt gleich. Ziele dieser Maßnahme sind eine nachhaltige Stärkung der regionalen Sicherheitsstruktur durch effizientere Ressourcennutzung, verbesserte Einsatzkoordination sowie modernisierte Arbeitsbedingungen für die Polizeibediensteten, heißt es dazu vonseiten der Exekutive.