Polizei Frastanz & Satteins werden zusammengelegt

Die Polizeiinspektionen Satteins und Frastanz in Vorarlberg werden ab April dieses Jahres zusammengelegt. Damit soll die Schlagkräftigkeit der Exekutive erhöht werden.
Um die Polizei für die zukünftigen Herausforderungen fit zu machen, werden die Polizeiinspektionen Frastanz und Satteins mit 1. April 2026 zu einer gemeinsamen Dienststelle zusammengeführt. Zukünftig steht die Inspektion in Frastanz als Hauptdienststelle für alle Bürgeranliegen zur Verfügung. Der Standort der Polizeiinspektion in Satteins bleibt als Außenstelle erhalten. Auch die Anzahl der Polizistinnen und Polizisten in der Region bleibt gleich. Ziele dieser Maßnahme sind eine nachhaltige Stärkung der regionalen Sicherheitsstruktur durch effizientere Ressourcennutzung, verbesserte Einsatzkoordination sowie modernisierte Arbeitsbedingungen für die Polizeibediensteten, heißt es dazu vonseiten der Exekutive.
„Durch die Umstrukturierung wird keine Planstelle eingespart. Die polizeiliche Versorgung in den Gemeinden wird an Stelle von Innendienst durch den verstärkten Streifendienst in der Region verbessert“, betont Landespolizeidirektorin Uta Bachmann. „Die Dienststellen optimieren ihre Verwaltung und sind so schlagkräftiger“. Der Standort der Polizeiinspektion Frastanz ist mit einer modernen technischen Ausstattung ausgestattet, die Beamten sind künftig für die Gemeinden Frastanz, Düns, Dünserberg, Göfis, Röns, Satteins, Schlins und Schnifis zuständig.
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