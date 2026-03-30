3,75 Promille! Alkolenker mähte Ortstafel nieder

Ein Pkw-Lenker setzte sich schwer alkoholisiert ans Steuer und hinterließ auf der B63a im Burgenland eine Spur der Verwüstung. Aufmerksame Zeugen alarmierten die Polizei, die den Mann später ausforschte. Bei landesweiten Schwerpunktkontrollen wurden zudem zahlreiche weitere Alkohol- und Drogenlenker angehalten.
Mehr Glück als Verstand hatte ein Mann, der sich mit 3,75 Promille Alkohol im Blut hinters Steuer seines Fahrzeuges setzte. Der Lenker war auf der B63a in Richtung Litzelsdorf unterwegs, als er sturzbetrunken mehrere Verkehrsleiteinrichtungen sowie eine Ortstafel niedermähte. Zeugen beobachteten die Fahrt, griffen zum Telefon und verständigten die Polizei. Die Beamten konnten den Fahrerflüchtigen schließlich zu Hause antreffen. Ein Alkovortest ergab 3,75 Promille, einen Alkomattest verweigerte er – Anzeige!
Motorradlenker mit 1,98 Promille angehalten
Mit 1,98 Promille stoppten Beamte im Bezirk Neusiedl am See einen 56-jährigen Motorradlenker, der noch nie einen Führerschein besessen hatte. Deutlich zu schnell unterwegs war ein Pkw-Lenker ebenfalls in Neusiedl, er wurde in einer Tempo-30-Zone mit 84 km/h erwischt, der Führerschein wurde ihm abgenommen.
Aufmerksame Autofahrer haben die Fahrweise des Mannes beobachtet und die Polizei verständigt. Das hat es ermöglicht, weitere Gefährdungen zu verhindern.
Oberst Andreas Stipsits, Leiter der Landesverkehrsabteilung
Bild: Christoph Miehl
Manipulierter Auspuff, unter Drogeneinfluss
Eine manipulierte Auspuffanlage brachte einen Mann in Siegendorf ins Visier der Beamten. Ihm wurden die Kennzeichen abgenommen. Auf der S4 bei Pöttsching fiel ein 24-Jähriger bei einer Kontrolle auf, er wurde positiv auf Suchtmittel getestet, eine Lenkberechtigung hatte er nicht.
Unter Drogeneinfluss stand auch ein 27-jähriger Autofahrer in Eisenstadt, der zudem noch nie einen Führerschein besessen hatte.
17-Jähriger ohne Schein raste durch Markt Allhau
Eine Anhaltung zu umgehen versuchte ein 17-Jähriger ohne Führerschein in Markt Allhau, nach mehreren massiven Geschwindigkeitsüberschreitungen wurde er schließlich von der Polizei gestoppt. Mit 1,14 Promille war auch ein 53-jähriger E-Scooter-Lenker im Bezirk Jennersdorf unterwegs.
1500 Fahrzeuglenker kontrolliert, 521 Anzeigen
Insgesamt standen bei diesem landesweiten Planquadrat am Wochenende 173 Polizisten im Einsatz und kontrollierten rund 1500 Fahrzeuglenker. 1191 Alkomat- und Alkovortests wurden durchgeführt, davon 28 Lenker in alkohol- oder suchtmittelbeeinträchtigtem Zustand festgestellt, acht standen unter Suchtmitteleinfluss. 521 Anzeigen wurden erstattet, 264 Organstrafverfügungen eingehoben und drei Kennzeichen vorläufig abgenommen.
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