3,75 Promille! Alkolenker mähte Ortstafel nieder

Mehr Glück als Verstand hatte ein Mann, der sich mit 3,75 Promille Alkohol im Blut hinters Steuer seines Fahrzeuges setzte. Der Lenker war auf der B63a in Richtung Litzelsdorf unterwegs, als er sturzbetrunken mehrere Verkehrsleiteinrichtungen sowie eine Ortstafel niedermähte. Zeugen beobachteten die Fahrt, griffen zum Telefon und verständigten die Polizei. Die Beamten konnten den Fahrerflüchtigen schließlich zu Hause antreffen. Ein Alkovortest ergab 3,75 Promille, einen Alkomattest verweigerte er – Anzeige!