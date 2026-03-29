59-Jähriger wurde tot aus Fluss geborgen

Seit Mittwoch wurde ein 59-Jähriger vermisst, am Freitagnachmittag dann die traurige Gewissheit: Die Feuerwehr barg den Mann tot aus der Pinka bei Jabing (Burgenland).
Die Feuerwehr hat am späten Freitagnachmittag den 59-jährigen Mann tot aus der Pinka bei Jabing (Bezirk Oberwart) geborgen. Laut der Polizei dürfte es sich um einen Unfall handeln.
Keine Hinweise auf Fremdverschulden
Eine Beschau des Toten durch Amtsarzt und Kriminalpolizei habe keine Hinweise auf Fremdverschulden ergeben, bestätigte ein Polizeisprecher.
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