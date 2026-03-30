Schwärzler in Bukarest erst nach Kraftakt weiter

Gegen Merida um Platz im Hauptbewerb

Dort ließ der Vorarlberger dann aber nichts mehr anbrennen und zeigte sich „humorlos“. Nachdem er Haita gleich viermal das Service abnehmen konnte, setzte er sich 7:0 durch und verließ den Sandplatz nach einer Gesamtspielzeit von 2:22 Stunden als 6:3, 3:6, 7:6 (0)-Sieger. Im Quali-Finale trifft Schwärzler nun auf den 21-jährigen Spanier Daniel Merida, der in der Weltrangliste als 136. um 41 Positionen besser klassiert ist.