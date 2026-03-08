Titel für Joel „Belohnung für die harte Arbeit“

LIVE: Austria führt und drängt auf Entscheidung
Bundesliga im Ticker
Ist das endgültig der Durchbruch? Binnen zwei Wochen erreichte Joel Schwärzler zwei Challenger-Finals, in Kigali krönte er die vierzehn Tage mit dem Titel. Der Vorarlberger und Trainer Markus Hipfl freuten sich über den Lohn, wissen aber: „Wir haben noch viel zu arbeiten.“
Zwei Wochen, zwei Finals, zwei Unterschiede. Der eine davon ist natürlich, dass Schwärzler in Kigali den Titel holen konnte. Der andere war die Art der Woche. „In Lugano hat Joel einfach extrem gut gespielt“, erzählt Hipfl. „In Ruanda hat er sich diesen Titel unglaublich hart erarbeitet.“ Mit langen Matches, zähem Willen, guter Kondition und mentaler Stärke.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.