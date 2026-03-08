Vorteilswelt
Änderungen an Vorhand

Titel für Joel „Belohnung für die harte Arbeit“

Tennis
08.03.2026 17:57
Joel Schwärzler triumphierte in Ruanda.
Joel Schwärzler triumphierte in Ruanda.(Bild: Joel Schwärzler)
Porträt von Gernot Bachler
Von Gernot Bachler

Ist das endgültig der Durchbruch? Binnen zwei Wochen erreichte Joel Schwärzler zwei Challenger-Finals, in Kigali krönte er die vierzehn Tage mit dem Titel. Der Vorarlberger und Trainer Markus Hipfl freuten sich über den Lohn, wissen aber: „Wir haben noch viel zu arbeiten.“

0 Kommentare

Zwei Wochen, zwei Finals, zwei Unterschiede. Der eine davon ist natürlich, dass Schwärzler in Kigali den Titel holen konnte. Der andere war die Art der Woche. „In Lugano hat Joel einfach extrem gut gespielt“, erzählt Hipfl. „In Ruanda hat er sich diesen Titel unglaublich hart erarbeitet.“ Mit langen Matches, zähem Willen, guter Kondition und mentaler Stärke.

