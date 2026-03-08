Titel für Joel „Belohnung für die harte Arbeit“

Zwei Wochen, zwei Finals, zwei Unterschiede. Der eine davon ist natürlich, dass Schwärzler in Kigali den Titel holen konnte. Der andere war die Art der Woche. „In Lugano hat Joel einfach extrem gut gespielt“, erzählt Hipfl. „In Ruanda hat er sich diesen Titel unglaublich hart erarbeitet.“ Mit langen Matches, zähem Willen, guter Kondition und mentaler Stärke.