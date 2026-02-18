Top! Schwärzler schlägt frühere Nummer 7 der Welt

Ein Break entscheidet

Im dritten Durchgang fiel die Entscheidung dann im fünften Game. Nachdem der Vorarlberger im dritten Game drei Breakchancen ungenutzt gelassen hatte, machte er es da besser und verwertete die erste Möglichkeit, um auf 3:2 zu stellen. Beim Stand von 4:3 aus Joels Sicht, musste er nochmals zwei Breakbälle Goffins abwehren, ehe er nach einer Gesamtspielzeit von 2:15 Stunden seinen ersten Matchball zum 4:6, 6:3, 6:4-Erfolg verwerten und den Einzug ins Achtelfinale von Lille fixieren konnte.