Zwischen Torspektakel und Flautenserie

Fußball-Ostligist Leobendorf kann im Frühjahr scheinbar nur 5:0-Siege oder trefferlose Niederlagen. Der SV hatte mit einer Torgala gegen die Wr. Viktoria losgelegt, kassierte danach vier Pleiten in Folge – und erzielte dabei kein Tor. Ehe sich der Knoten am vergangenen Wochenende endlich löste, Schlusslicht TWL Elektra daheim zerlegt wurde.



„Für manche schauen diese Ergebnisse sicher komisch aus“, grinst Spielmacher Hakan Gökcek. „Dieser Befreiungsschlag war nichtsdestotrotz jetzt extrem wichtig für die Köpfe“, fiel nicht nur dem Routinier die Last von den Schultern. „Wenn du so lange nicht triffst, macht das was mit dir. Beim 1:0 sah man bei allen die Erleichterung“, dementiert Gökcek auch die Gerüchteküche.