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Braucht noch 3 Siege

FC Wacker: Jetzt soll auch noch Punkterekord her!

Tirol
01.06.2026 12:47
Nach dem Double lockt Wacker noch der Punkterekord.
Nach dem Double lockt Wacker noch der Punkterekord.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Jörg Mülleder
Von Jörg Mülleder

Der FC Wacker Innsbruck kann in dieser Saison noch für eine neue Westliga-Bestmarke sorgen. Dazu müssen in den verbleibenden drei Spielen aber noch drei Siege her ...

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Meisterschaft und Cupsieg hat Wacker Innsbruck bereits eingetütet, damit das Double geschafft. Die Schwarz-Grünen sind übrigens nicht die Ersten, denen das gelang. 1983 schaffte das bereits der SC Kufstein und stieg in die 2. Liga auf. Und 2015/16 gelang das dem jetzigen Bundesliga-Klub aus Wattens, der dann ebenfalls aufstieg.

Eintrag in die Geschichtsbücher?
Wacker könnte sich in den letzten Saisonspielen nach dem Erreichten bereits genüsslich zurücklehnen, doch die Schwarz-Grünen sind noch drauf und dran, sich gleich noch in die Geschichtsbücher der Westliga einzutragen. Denn der Punkterekord aus dem Jahr 2006 wackelt. Damals wurde FC Lustenau mit sensationellen 84 Punkten in 30 Spielen (27 Siege, drei Remis) Meister!

Zitat Icon

Das werden wir noch als Ziel ausgeben.

Trainer Sebastian Siller

Bild: Christof Birbaumer

Aber Wacker kann diese Leistung (auch dank zwei Spielen mehr) noch toppen – mit drei Siegen könnten die Innsbrucker sogar noch auf 86 Punkte kommen. „Das werden wir noch als Ziel ausgeben“, will Trainer Sebastian Siller das noch als Motivation für die finalen Partien im Amateur-Fußball nutzen.

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Kufstein zu Gast am Tivoli
Der Tiroler Rekord der SPG Wattens/Wacker aus der Saison 2002/03 könnte bereits im Heimspiel gegen den FC Kufstein am kommenden Mittwoch eingestellt werden. „Ein Sieg gegen Kufstein ist mir immer ein besonderes Anliegen“, grinste Wacker-Präsident Hannes Rauch.

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