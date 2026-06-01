FC Wacker: Jetzt soll auch noch Punkterekord her!

Eintrag in die Geschichtsbücher?

Wacker könnte sich in den letzten Saisonspielen nach dem Erreichten bereits genüsslich zurücklehnen, doch die Schwarz-Grünen sind noch drauf und dran, sich gleich noch in die Geschichtsbücher der Westliga einzutragen. Denn der Punkterekord aus dem Jahr 2006 wackelt. Damals wurde FC Lustenau mit sensationellen 84 Punkten in 30 Spielen (27 Siege, drei Remis) Meister!