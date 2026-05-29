„Mir hat das Talent für ganz oben gefehlt“

Mauer-Stürmer Alexander Frank feierte am Wochenende ein rundes Ostliga-Jubiläum. Mit der „Krone“ sprach er über seine Zeit bei der Austria, die aktuelle Torflaute und einen großen Rekord.....
Einwechslung in Minute 74 und knapp 15 Minuten später mit Gelb-Rot vom Platz fliegen – Alexander Frank hatte sich seine 200. Ostliga-Partie sicher anders vorgestellt. Gleich doppelt bitter: damit ist der Stürmer beim entscheidende Heimspiel um den Ostliga-Klassenerhalt von Mauer morgen (14) gegen Retz zum Zusehen verdammt.
Torflaute bleibt bestehen
„Das war sicher nicht mein bester Moment“, schmunzelt der 32-Jährige. „Eine harte, aber schlussendliche dann doch die richtige Entscheidung.“ Aufgrund jener er seine Flaute jedenfalls mit in die nächste Saison mitnehmen wird.
„Schwächste Saison meiner Karriere“
Seit knapp acht (!) Monaten und 16 Spielen ist der Stürmer ohne Treffer, steht in dieser Saison insgesamt bei nur vier Toren. „Natürlich viel zu wenig, keine Frage. Auch persönlich die schwächste Saison meiner gesamten Karriere. Wird Zeit, dass ich wieder in die Spur finde“, knirscht der Routinier.
„Müsste bis 50 spielen“
Wichtig wär’s, Frank hat nämlich noch einen ganz besonderen Rekord im Visier. In der Ostliga-Rangliste der besten Torschützen aller Zeiten liegt er aktuell mit 102 Treffern auf Rang Fünf. Auf den Spitzenplatz, den Christoph Knaller mit 127 Toren inne hat, fehlen dem Ex-Austrianer somit noch 25 Treffer. „Wenn ich so weiter mache, wie in dieser Saison, müsste ich spielen bis ich 50 bin, um den Rekord zu knacken“, nimmt’s Frank aber mit Humor.
Zu große Konkurrenz
Weniger zu lachen hatte er dafür während seiner Zeit bei der Wiener Austria. In acht Profi-Jahren kam er dort hauptsächlich bei den Amateuren zum Einsatz, lief nur neunmal in der Bundesliga für die Kampfmannschaft auf „Damals waren Leute wie Kayode oder Monschein im Sturm gesetzt. Anders als jetzt hattest du dort als Junger damals keine Chance“, verweist der Wiener auch auf seine damaligen Mitspieler bei den Amateuren.
Das fehlende Quäntchen
„Es waren viele gute dabei. Zum Beispiel Peter Michorl und Sascha Horvath, die haben es dann wo anders geschafft, sich bei den Profis zu etabliert.“ Dass ihm das selbst nicht gelang, hatte auch andere Gründe. „Mir hat das Talent für ganz oben gefehlt. Und die Tore, daran wirst du als Stürmer gemessen. Wenn du keine machst, bist du schneller weg als du schauen kannst.“
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