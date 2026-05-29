Zu große Konkurrenz

Weniger zu lachen hatte er dafür während seiner Zeit bei der Wiener Austria. In acht Profi-Jahren kam er dort hauptsächlich bei den Amateuren zum Einsatz, lief nur neunmal in der Bundesliga für die Kampfmannschaft auf „Damals waren Leute wie Kayode oder Monschein im Sturm gesetzt. Anders als jetzt hattest du dort als Junger damals keine Chance“, verweist der Wiener auch auf seine damaligen Mitspieler bei den Amateuren.



Das fehlende Quäntchen

„Es waren viele gute dabei. Zum Beispiel Peter Michorl und Sascha Horvath, die haben es dann wo anders geschafft, sich bei den Profis zu etabliert.“ Dass ihm das selbst nicht gelang, hatte auch andere Gründe. „Mir hat das Talent für ganz oben gefehlt. Und die Tore, daran wirst du als Stürmer gemessen. Wenn du keine machst, bist du schneller weg als du schauen kannst.“