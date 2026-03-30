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Neuer Uni-Lehrgang

Starke Führungskräfte für eine gute Pflege

Kärnten
30.03.2026 17:01
Die ersten Absolventinnen und Absolventen des Universitätslehrgangs „Basales und mittleres ...
Die ersten Absolventinnen und Absolventen des Universitätslehrgangs „Basales und mittleres Pflegemanagement“ feierten ihren Abschluss.(Bild: KABEG)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Wissenschaftliche Konzepte in die berufliche Praxis zu bringen, die eigene Führungsrolle und weitere Managementinhalte wurden im zweisemestrigen Lehrgang „Basales und mittleres Pflegemanagement“ vertieft. Die Ausbildung für Führungskräfte in der Pflege ist nun akademisch.

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An der Universität Klagenfurt haben die ersten 19 Absolventinnen und Absolventen den Unilehrgang „Basales und mittleres Pflegemanagement“ (BMM) abgeschlossen, der in Kooperation mit dem KABEG-Bildungscampus ausgeschrieben wurde. 

Bisher wurde so ein Lehrgang von der KABEG angeboten, nun erfuhr er eine akademische Aufwertung. Die Ausbildung richtet sich gezielt an (angehende) Führungskräfte in Gesundheitsorganisationen, besonders an Personen mit Leitungsfunktionen im Pflegebereich, wie etwa Stationsleiterinnen und Stationsleiter sowie deren Stellvertreter.

Zitat Icon

Die Studierenden können ihre Managementaufgaben nun besser erfüllen, was dann auch direkt bei den Patientinnen und Patienten ankommt.

Wissenschaftlicher Lehrgangsleiter Guido Offermanns, Institut für Management

In den zwei Semestern (30 ECTS) stehen neben Managementinhalten vor allem die Reflexion der eigenen Führungsrolle sowie der Transfer wissenschaftlicher Konzepte in die berufliche Praxis im Mittelpunkt. Aktuelle Herausforderungen wie der demografische Wandel, die Digitalisierung und der Einsatz künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen sind wichtige Themen.

Ausbildung soll helfen, Anforderungen an Pflege zu erfüllen
„Regelmäßige Aus-, Fort- und Weiterbildungen haben in der KABEG einen zentralen Stellenwert, um Patientinnen und Patienten stets Therapien am aktuellen Stand der Forschung anbieten zu können. Der Abschluss dieses Universitätslehrgangs trägt maßgeblich dazu bei, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern hochqualifizierte Arbeit für die Bevölkerung leisten können, sind sich Bernhard Rauter und Bettina Schienegger als Lehrgangsleiter seitens der KABEG sicher.

Der nächste Durchgang des Universitätslehrgangs „Basales und mittleres Pflegemanagement“ startet im Oktober.

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