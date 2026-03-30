Starke Führungskräfte für eine gute Pflege

Ausbildung soll helfen, Anforderungen an Pflege zu erfüllen

„Regelmäßige Aus-, Fort- und Weiterbildungen haben in der KABEG einen zentralen Stellenwert, um Patientinnen und Patienten stets Therapien am aktuellen Stand der Forschung anbieten zu können. Der Abschluss dieses Universitätslehrgangs trägt maßgeblich dazu bei, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern hochqualifizierte Arbeit für die Bevölkerung leisten können“, sind sich Bernhard Rauter und Bettina Schienegger als Lehrgangsleiter seitens der KABEG sicher.