Umfrage zeigt: Der Schulstart kommt Familien teuer

Wer Schulkinder hat, der weiß: Der Besuch der Bildungseinrichtungen kann ins Geld gehen. Um die Lage einschätzen zu können, führen AK OÖ und „Krone“ auch heuer eine dreiteilige Schulkosten-Befragung durch. Die erste Befragungsrunde ist zu Ende – sie zeigt, wie viel Geld Eltern parat haben müssen.