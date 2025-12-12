Umfrage zeigt: Der Schulstart kommt Familien teuer

Wer Schulkinder hat, der weiß: Der Besuch der Bildungseinrichtungen kann ins Geld gehen. Um die Lage einschätzen zu können, führen AK OÖ und „Krone“ auch heuer eine dreiteilige Schulkosten-Befragung durch. Die erste Befragungsrunde ist zu Ende – sie zeigt, wie viel Geld Eltern parat haben müssen.
Zwischen Schulbeginn und Herbstferien gaben Eltern in Oberösterreich für den Schulbesuch durchschnittlich 830 Euro pro Schulkind aus. Die Preissteigerungen der vergangenen Jahre zeigen sich auch hier deutlich. Von den 1400 befragten Eltern sind sich sieben von zehn Eltern einig: Die anfallenden Kosten für die Schule sind eine Belastung.
Beim Essen wird gespart
Wenn die eigenen Kinder höhere Schulen besuchen, wird es besonders teuer. „Der Schulalltag in Oberösterreich bedeutet für viele Eltern nicht nur, organisatorische Hürden zu bewältigen, wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sondern auch erhebliche finanzielle Herausforderungen“, sagt AK-Präsident Andreas Stangl. Deshalb müssen die Familien sparen, teilweise sogar beim Essen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.