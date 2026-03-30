Ein KAC-Trainer lehnte die Vertragsverlängerung ab

Zweifacher Champ als Spieler

Der Kanadier war im Sommer 2016 als Spieler nach Klagenfurt gekommen, führte die Mannschaft 2018/19 zum Meisterpokal. In nächsten Titelsaison 2020/21 musste er wegen einer Verletzung zuschauen, brachte sich aber als Unterstützer in die Abläufe ein und hatte auf diese Weise seinen Anteil am Titel. Im Anschluss übernahm Fischer für zwei Saisonen als Assistent-Coach mit Kirk Furey das Farmteam – im Sommer 2023 wurde das Duo dann zur Kampfmannschaft befördert. Fischer: „Es gibt Zeiten, an denen eine Person einen neuen Karriereweg beschreiten muss – diese ist für mich gekommen. Es waren drei schöne Jahre mit den Jungs, ich habe in meinen zehn Jahren in Klagenfurt viel erlebt, auch eine Familie gegründet.“