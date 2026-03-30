Ein KAC-Trainer lehnte die Vertragsverlängerung ab

Zehn Jahre lang war David Fischer beim KAC. Erst als Verteidiger, dann als Kapitän – nach seiner Arbeit als Co-Trainer im Farmteam, wurde er im Sommer 2023 mit Headcoach Kirk Furey zur Kampfmannschaft befördert. Doch jetzt lehnte der Kanadier das Angebot zur Vertragsverlängerung ab, wird seine Karriere anderorts fortsetzen.
Eine große Veränderung im Trainerteam des KAC! Drei Saisonen lang führten Kirk Furey als Headcoach und sein „Co“ David Fischer die Geschicke der Kampfmannschaft. In den ersten beiden Saisonen gab‘s jeweils die Finalteilnahme – jetzt in der abgelaufenen Spielzeit das frühe Aus im Viertelfinale gegen Szekesfehervar mit 2:4 in der Serie.
Wechsel steht bevor
Dem Trainerduo wurde ein Angebot zur Vertragsverlängerung unterbreitet – doch Fischer lehnte dieses ab, um seine Trainerlaufbahn anderorts mit größerem Verantwortungsbereich fortzusetzen. „Wir verlieren mit David Fischer eine jener Persönlichkeiten, die unseren Klub in den letzten zehn Jahren, zunächst als Spieler, dann als Trainer, entscheidend geprägt haben. Gerne wären wir den erfolgreichen gemeinsamen Weg mit ihm weitergegangen, wir können aber nachvollziehen, dass David Fischer den nächsten Schritt in seiner Coachinglaufbahn anstrebt, und respektieren seine Entscheidung, seinen Vertrag nicht zu verlängern“, kommentiert General Manager Oliver Pilloni den Abgang des bisherigen Assistant Coaches.
Zweifacher Champ als Spieler
Der Kanadier war im Sommer 2016 als Spieler nach Klagenfurt gekommen, führte die Mannschaft 2018/19 zum Meisterpokal. In nächsten Titelsaison 2020/21 musste er wegen einer Verletzung zuschauen, brachte sich aber als Unterstützer in die Abläufe ein und hatte auf diese Weise seinen Anteil am Titel. Im Anschluss übernahm Fischer für zwei Saisonen als Assistent-Coach mit Kirk Furey das Farmteam – im Sommer 2023 wurde das Duo dann zur Kampfmannschaft befördert. Fischer: „Es gibt Zeiten, an denen eine Person einen neuen Karriereweg beschreiten muss – diese ist für mich gekommen. Es waren drei schöne Jahre mit den Jungs, ich habe in meinen zehn Jahren in Klagenfurt viel erlebt, auch eine Familie gegründet.“
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