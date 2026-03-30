Vermisster Jugendlicher (14) wieder aufgetaucht

Mitten in der Nacht ist am Wochenende in Tirol ein 14-jähriger Bub aus der elterlichen Wohnung verschwunden. Den ganzen Tag über fehlte vom Teenager jede Spur. Das Bangen war groß – am Abend konnte die Polizei, die eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet hatte, dann Entwarnung geben.