Vermisster Jugendlicher (14) wieder aufgetaucht

Mitten in der Nacht ist am Wochenende in Tirol ein 14-jähriger Bub aus der elterlichen Wohnung verschwunden. Den ganzen Tag über fehlte vom Teenager jede Spur. Das Bangen war groß – am Abend konnte die Polizei, die eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet hatte, dann Entwarnung geben.
In der Nacht auf Sonntag, gegen 1.40 Uhr, war der 14-jährige Teenager aus Wörgl (Bezirk Kufstein) plötzlich aus der Wohnung seiner Eltern spurlos verschwunden. Die Stunden darauf und auch den ganzen Tag über war der Bub wie vom Erdboden verschluckt.
Angehörige schlugen Alarm
Die besorgten Angehörigen wandten sich an die Polizei, die auf deren Bitte dann eine Öffentlichkeitsfahndung in die Wege leitete. Auch ein Foto des Vermissten wurde veröffentlicht.
Bub in Festungsstadt entdeckt
Am Sonntagabend dann das große Aufatmen: Der 14-Jährige konnte von Polizisten in der Festungsstadt Kufstein unversehrt aufgefunden werden.
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