Vermisst! Junger Mann wie vom Erdboden verschluckt

Spur verlor sich offenbar in Innsbruck

Der 24-Jährige habe sich zuletzt bis Mitte Dezember in Innsbruck aufgehalten, seither fehlt von ihm jede Spur. „Es gibt derzeit keine Hinweise zu seinem Aufenthaltsort. Ein Unglücksfall kann derzeit nicht ausgeschlossen werden“, heißt es von der Innsbrucker Kriminalpolizei.