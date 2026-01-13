Vermisst! Junger Mann wie vom Erdboden verschluckt

Großes Bangen um einen 24-Jährigen aus Oberösterreich, der sich zuletzt auch in Innsbruck aufgehalten haben soll. Seit mehreren Wochen fehlt vom jungen Mann jede Spur. „Ein Unglücksfall kann nicht ausgeschlossen werden“, heißt es vonseiten der Ermittler, die jetzt auf Hinweise hoffen.
Bereits an den Weihnachtsfeiertagen, am 26. Dezember, sei der 24-jährige Mann von Angehörigen in Oberösterreich als abgängig gemeldet worden, berichtete die Tiroler Polizei am Dienstag.
Ein Unglücksfall kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.
Ermittler von der Innsbrucker Kripo
Spur verlor sich offenbar in Innsbruck
Der 24-Jährige habe sich zuletzt bis Mitte Dezember in Innsbruck aufgehalten, seither fehlt von ihm jede Spur. „Es gibt derzeit keine Hinweise zu seinem Aufenthaltsort. Ein Unglücksfall kann derzeit nicht ausgeschlossen werden“, heißt es von der Innsbrucker Kriminalpolizei.
Öffentlichkeitsfahndung mittels Foto
Die Ermittler hoffen jetzt auf mögliche Hinweise aus der Bevölkerung und wandten sich mit einem Foto des Abgängigen an die Öffentlichkeit.
Der Vermisste ist in etwa 1,80 Meter groß, schlank und hat mittellange, braune Haare. Weitere Details siehe Foto.
Zweckdienliche Hinweise an die Innsbrucker Kriminalpolizei unter der Telefonnummer: 059 133/75-3333.
