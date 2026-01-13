Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Unglücksfall möglich“

Vermisst! Junger Mann wie vom Erdboden verschluckt

Tirol
13.01.2026 14:23
Seit Ende Dezember fehlt vom 24-jährigen Mann jede Spur.
Seit Ende Dezember fehlt vom 24-jährigen Mann jede Spur.(Bild: Polizei, Birbaumer)

Großes Bangen um einen 24-Jährigen aus Oberösterreich, der sich zuletzt auch in Innsbruck aufgehalten haben soll. Seit mehreren Wochen fehlt vom jungen Mann jede Spur. „Ein Unglücksfall kann nicht ausgeschlossen werden“, heißt es vonseiten der Ermittler, die jetzt auf Hinweise hoffen.

0 Kommentare

Bereits an den Weihnachtsfeiertagen, am 26. Dezember, sei der 24-jährige Mann von Angehörigen in Oberösterreich als abgängig gemeldet worden, berichtete die Tiroler Polizei am Dienstag. 

Zitat Icon

Ein Unglücksfall kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Ermittler von der Innsbrucker Kripo

Spur verlor sich offenbar in Innsbruck
Der 24-Jährige habe sich zuletzt bis Mitte Dezember in Innsbruck aufgehalten, seither fehlt von ihm jede Spur. „Es gibt derzeit keine Hinweise zu seinem Aufenthaltsort. Ein Unglücksfall kann derzeit nicht ausgeschlossen werden“, heißt es von der Innsbrucker Kriminalpolizei.

Wer hat den 24-Jährigen gesehen?
Wer hat den 24-Jährigen gesehen?(Bild: Polizei)

Öffentlichkeitsfahndung mittels Foto
Die Ermittler hoffen jetzt auf mögliche Hinweise aus der Bevölkerung und wandten sich mit einem Foto des Abgängigen an die Öffentlichkeit.

Der Vermisste ist in etwa 1,80 Meter groß, schlank und hat mittellange, braune Haare. Weitere Details siehe Foto.

Zweckdienliche Hinweise an die Innsbrucker Kriminalpolizei unter der Telefonnummer: 059 133/75-3333.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
OberösterreichInnsbruck
Polizei
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Säckeweise trugen die „Damen“ die Waren aus dem Laden.
Kameras zeichneten auf
Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus
65 Glückspilze aus Niederösterreich machten 2025 das große Geld. (Symbolbild)
Alles ist möglich!
Wie fünf Niederösterreicher zu Millionären wurden
40 Menschen kamen bei dem Brand in einer Bar in Crans-Montana ums Leben.
Nach Crans-Montana
„Charlie Hebdo“-Karikatur verhöhnt Brandopfer
Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
152.891 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
146.647 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Society International
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
130.080 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf