Wo das Schlaraffenland seine süßen Pforten öffnet

Seit 14 Jahren begeistert der französische Chocolatier Daniel Dasilva Naschkatzen mit seinen edlen Kreationen. Doch nicht nur Kunden aus der Region wissen die handgefertigten Pralinen zu schätzen, auch international kommen die süßen Kunstwerke an.
Öffnet man die Eingangstür zu Marc Chocolatier in der Harrachstraße in Linz, beschleicht einen unweigerlich das Gefühl, die magische Pforte zum Schlaraffenland zu durchschreiten. Die Vitrinen sind gefüllt mit wunderbaren Köstlichkeiten in den unterschiedlichsten Farben und Formen. Unwiderstehliche Trüffel und Pralinen leuchten dem Eintretenden verführerisch entgegen.
Schokolade sprudelt aus Edelstahlhähnen
Aus zwei Edelstahlhähnen sprudeln fortwährend Ströme aus Vollmilch- und weißer Schokolade. Und der Duft, der einen umhüllt, macht sofort glücklich. Man sieht und riecht: Hier ist das Reich eines Künstlers, der Kreationen auf Basis feinster Kakaobohnen erschafft. Wir befinden uns im „Atelier“ von Monsieur Daniel Dasilva, dessen süße Kunstwerke allesamt Haute Cuvée sind. Der französische Meister-Chocolatier war vor 14 Jahren der Liebe wegen nach Österreich gezogen.
Freie Hand für Chocolatier
Karl Blöchl, der Vater des aktuellen Geschäftsinhabers Markus Blöchl, erfuhr davon und schaffte es, den heute 37-Jährigen fix an sein Haus zu binden. „Das war ein Glücksgriff, denn in Österreich gab es damals noch keine ausgebildeten Chocolatiers. Monsieur Daniel hat seither bei uns freie Hand“, schwärmt Markus Blöchl, der sich zwar um die Finanzen kümmert, bei Gestaltung und Kreation der süßen „Sünden“ dem Schoko-Maître aber nichts dreinredet.
Zusätzliches Sortiment für Ostern
„Ich fühle mich hier sehr wohl“, bestätigt Dasilva, der trotz Abwerbeversuchen seitens der Konkurrenz dem Hause treu blieb. Seine handgefertigten Produkte in bester Qualität locken auch internationale Kunden an. „Unser Stammklientel kommt großteils aber aus der Region und schätzt es, dass wir Trüffel, Pralinen oder Macarons auch einzeln verkaufen.“ Aktuell wird das edle Sortiment natürlich von Hasen, Eiern und Lämmern dominiert.
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