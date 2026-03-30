Wo das Schlaraffenland seine süßen Pforten öffnet

Freie Hand für Chocolatier

Karl Blöchl, der Vater des aktuellen Geschäftsinhabers Markus Blöchl, erfuhr davon und schaffte es, den heute 37-Jährigen fix an sein Haus zu binden. „Das war ein Glücksgriff, denn in Österreich gab es damals noch keine ausgebildeten Chocolatiers. Monsieur Daniel hat seither bei uns freie Hand“, schwärmt Markus Blöchl, der sich zwar um die Finanzen kümmert, bei Gestaltung und Kreation der süßen „Sünden“ dem Schoko-Maître aber nichts dreinredet.