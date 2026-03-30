Das hat auch die Landesbibliothek erkannt, der durch Zufall eine (nicht vollständige) Sammlung an Vorarlberger Telefonbüchern ab dem Jahr 1925 in die Hände fiel. Damals hieß das Telefonbuch noch „Amtliches Verzeichnis der Fernsprechteilnehmer für Vorarlberg“. Wer noch nicht wusste, wie mit so einem Apparat umzugehen ist, wurde eingangs belehrt. Wichtig sei ein „klares, deutliches Sprechen in den Schalltrichter“. Der Hörer müsse während des ganzen Gesprächs (nicht nur beim Zuhören, sondern auch beim Reden) am Ohr bleiben. Dabei solle der Mund etwa „drei bis zehn Zentimeter vom Schalltrichter entfernt“ sein. Weil damals die Telefongespräche noch über eine Vermittlung liefen, war in den Telefonbüchern eine Buchstabiertabelle abgedruckt.