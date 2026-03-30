Wie die Soldaten der Natur auf die Sprünge helfen

Niederösterreichs Militärkommandant Georg Härtinger bringt es auf den Punkt: „Es gibt kaum einen Beruf, in dem man so viel im Freien ist, wie als Soldat.“ So bieten denn auch die Kasernen im weiten Land vielerlei Grünräume – und das oft in städtischen Bereichen. Gerade da sind diese Flächen wertvolle Lebensräume für Tier- und Pflanzenarten.