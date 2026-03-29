Brauchtum und Tradition am Lienzer Stadtmarkt

Mit regionalen Schmankerln überzeugt der Lienzer Stadtmarkt ohnehin immer, in der Karwoche geben sich die Osttiroler aber besonders viel Mühe. Für große und kleine Gäste gibt es dann ein ganz besonderes Programm. Zwischen Reindling, Osterpinzen, Biskuitlämmern und saftigem Schinken können sich Besucher am 3. und 4. April auch noch für die Osterjause eindecken. Wie auch rund um andere Feiertage wird das Angebot der Marktstände nämlich thematisch angepasst.