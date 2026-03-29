Brauchtum und Tradition am Lienzer Stadtmarkt

Schinken, Eier, Reindling und Osterpinzen – der Lienzer Stadtmarkt lockt in der Karwoche mit buntem Angebot und Sonderöffnungszeiten. Sogar Ratscher und ein Korbflechter kommen vorbei.
Mit regionalen Schmankerln überzeugt der Lienzer Stadtmarkt ohnehin immer, in der Karwoche geben sich die Osttiroler aber besonders viel Mühe. Für große und kleine Gäste gibt es dann ein ganz besonderes Programm. Zwischen Reindling, Osterpinzen, Biskuitlämmern und saftigem Schinken können sich Besucher am 3. und 4. April auch noch für die Osterjause eindecken. Wie auch rund um andere Feiertage wird das Angebot der Marktstände nämlich thematisch angepasst.
Korbflechten und Ostereierpecken
Am Karsamstag serviert der Marktwirt die traditionelle Osterjause. Zudem bietet der Fischstand frisch geräucherte Forellen an. Korbflechter Johann Reiter bringt sein Handwerk mit nach Lienz und am Karsamstag startet um 10.30 Uhr das beliebte „Ostereierpecken“, bei dem jeder mitfiebern oder mitmachen kann, der sich einen Wettstreit liefern will. Traditionell wird es auch mit den „Ratschern“ aus Thurn.
An den beiden Markttagen – Karfreitag und Karsamstag – gelten außerdem verlängerte Öffnungszeiten: von 9 bis 18.30 Uhr beziehungsweise von 8.30 bis 13 Uhr.
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