Bewohner trugen brennende Kommode hinaus ins Freie

Feueralarm Sonntagfrüh in einem Mehrparteienhaus im Tiroler Absam (Bezirk Innsbruck-Land): In einer Wohnung geriet eine Kommode in Brand, nachdem eine darauf abgestellte Kerze umgefallen war. Zwei Bewohner griffen zum Feuerlöscher und trugen das Kästchen hinaus ins Freie. Die Männer mussten im Krankenhaus behandelt werden.
Kurz vor 7.30 Uhr kam es in der Wohnung in Absam zu dem gefährlichen Zwischenfall. Durch eine umgefallene Kerze hatte die Kommode Feuer gefangen. „Ein 41-jähriger Hausbewohner bekämpfte das Feuer mit Feuerlöschern und trug die Kommode mit einem 66-Jährigen vor das Haus“, heißt es vonseiten der Polizei.
Die beiden Männer wurden im Landeskrankenhaus Hall behandelt.
Die Polizei
Feuerwehr mit Nachlöscharbeiten
Von der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Absam wurden schließlich noch Nachlöscharbeiten durchgeführt. „Die beiden Österreicher erlitten bei dem Brand Verletzungen unbestimmten Grades“, so die Ermittler weiter.
Männer verhinderten Schlimmeres
Die beiden Männer seien im Landeskrankenhaus Hall behandelt worden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Durch das rasche Eingreifen der Bewohner konnte aber sicherlich Schlimmeres verhindert werden.
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