Bewohner trugen brennende Kommode hinaus ins Freie

Kurz vor 7.30 Uhr kam es in der Wohnung in Absam zu dem gefährlichen Zwischenfall. Durch eine umgefallene Kerze hatte die Kommode Feuer gefangen. „Ein 41-jähriger Hausbewohner bekämpfte das Feuer mit Feuerlöschern und trug die Kommode mit einem 66-Jährigen vor das Haus“, heißt es vonseiten der Polizei.