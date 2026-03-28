On "Mei liabste Weis"
Shock: Star trumpeter collapses live on TV
Dramatic scenes Saturday night live on ORF television: During the popular folk music show “Mei liabste Weis,” Styrian star trumpeter Toni Maier collapsed during his performance. Suspected heart attack!
After 24 years, Franz Posch returned to Puch bei Weiz in eastern Styria on Saturday evening with his hit show “Mei liabste Weis.” However, the live broadcast was overshadowed by an incident around 9:15 p.m. Styrian star trumpeter Toni Maier is believed to have suffered a heart attack just as he began playing the “Archduke Johann Yodel.”
The 77-year-old Styrian clutched his heart and had to sit down. “My defibrillator went off,” the musician explained before paramedics rushed to his aid. Anxious moments followed!
Around 9:30 p.m., host Franz Posch was able to give a preliminary all-clear: Toni Maier was in good hands and doing well again, he said, visibly relieved. The 77-year-old Maier has shaped the Styrian music scene for decades; among other things, he directed the Johann Joseph Fux Conservatory in Graz.
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