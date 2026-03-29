Die Osterferien sorgen wieder für viel Verkehr

In den Osterferien scheiden sich die Geister – die einen fahren zum ersten Mal in den Süden, genießen die Sonnenstrahlen in Italien, wandern in Slowenien oder machen eine Rad-Runde in Kroatien. Die anderen nutzen die freien Tage zum Ski-Abschluss. Was alle vereint: Sie setzen sich ins Auto und riskieren, wenn's schlecht läuft, stundenlang im Stau zu stehen.