Kollision mit Auto: Radfahrer schwer verletzt

Die 19-jährige Österreicherin war gegen 15.40 Uhr mit ihrem Pkw von der Mieminger Bundesstraße kommend in Richtung Arzkasten unterwegs, als ihr in einer Linkskurve auf der rechten Fahrbahnseite ein 40-jähriger Radfahrer entgegenkam. Trotz einer Ausweichbewegung und Vollbremsung konnte die junge Lenkerin eine Kollision nicht verhindern.