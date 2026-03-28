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Unfall auf Schotterweg

Kollision mit Auto: Radfahrer schwer verletzt

Tirol
28.03.2026 18:56
Der Mann wurde ins Krankenhaus nach Zams geflogen.
Der Mann wurde ins Krankenhaus nach Zams geflogen.(Bild: Christof Birbaumer / Kronenzeitung)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Dramatischer Unfall am Samstagnachmittag auf einem Schotterweg im Tiroler Obsteig! Eine 19-Jährige rammte mit ihrem Pkw einen Radfahrer (40). Der Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Spital geflogen.

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Die 19-jährige Österreicherin war gegen 15.40 Uhr mit ihrem Pkw von der Mieminger Bundesstraße kommend in Richtung Arzkasten unterwegs, als ihr in einer Linkskurve auf der rechten Fahrbahnseite ein 40-jähriger Radfahrer entgegenkam. Trotz einer Ausweichbewegung und Vollbremsung konnte die junge Lenkerin eine Kollision nicht verhindern.

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Verletzungen am Kopf und Handgelenk
„Der Radfahrer erlitt schwere Kopfverletzungen sowie Verletzungen am linken Handgelenk“, heißt es seitens der Polizei. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Zams geflogen. Sowohl am Fahrrad als auch am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

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