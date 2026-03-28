Radfahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Fataler Unfall in Innsbruck! Ein Niederländer (49) ist Freitagnachmittag bei einem Unfall mit seinem Fahrrad schwer verletzt worden. Der Mann war mit einem Auto zusammengekracht. Er musste in die Klinik eingeliefert werden.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 14.15 Uhr in der Innsbrucker Amberggasse. Der 49-Jährige war dort laut Polizei mit seinem Fahrrad in Fahrtrichtung Süden unterwegs. Ein in dieselbe Richtung fahrender 40-jähriger deutscher Pkw-Lenker bog an einer Kreuzung nach links ab.
Radler mit Rettung ins Spital
Dabei übersah der Deutsche offenbar den niederländischen Radfahrer. Der 49-Jährige wurde erfasst und kam dadurch zu Sturz, berichtete die Polizei. Der Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus eingeliefert.
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