Radfahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Ereignet hat sich der Unfall gegen 14.15 Uhr in der Innsbrucker Amberggasse. Der 49-Jährige war dort laut Polizei mit seinem Fahrrad in Fahrtrichtung Süden unterwegs. Ein in dieselbe Richtung fahrender 40-jähriger deutscher Pkw-Lenker bog an einer Kreuzung nach links ab.