Zwei Radfahrer wurden bei Crash schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Innsbruck! Am Speckweg kam es zu einem heftigen Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern. Beide Pedalritter erlitten bei der Kollision schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen.
Gegen 14.50 Uhr fuhr ein 28-jähriger Deutscher mit seinem Fahrrad am Speckweg in Richtung Südwesten. Zeitgleich näherte sich eine 26-jährige Landsfrau des Mannes auf dem nördlich des Speckwegs verlaufenden Schotterweg dem Schutzweg an der Kreuzung mit der Sonnenstraße.
In Innsbrucker Klinik gebracht
Beim Versuch, auf die Fahrbahn einzufahren, kam es zum Zusammenstoß der beiden Radfahrer. Beide stürzten schwer und erlitten Verletzungen im Kopf- und Gesichtsbereich. Sofort alarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzten mit dem Rettungswagen in die Innsbrucker Klinik.
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