Zwei Radfahrer wurden bei Crash schwer verletzt

In Innsbrucker Klinik gebracht

Beim Versuch, auf die Fahrbahn einzufahren, kam es zum Zusammenstoß der beiden Radfahrer. Beide stürzten schwer und erlitten Verletzungen im Kopf- und Gesichtsbereich. Sofort alarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzten mit dem Rettungswagen in die Innsbrucker Klinik.