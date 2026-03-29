Stipendium erinnert an Lehrerin mit großem Herz

Dorit Wiener stand im 60. Lebensjahr, als sie an ihrem Arbeitsplatz Mörderhand zum Opfer fiel: Sie befand sich in einer jener beiden Klassen, in der Artur A. das Feuer eröffnete. In Erinnerung an die Pädagogin, die bei ihren Schülern und Kollegen gleichermaßen beliebt war, richteten Stadt Graz und Karl-Franzens-Uni nun ein Gedenkstudium ein, das vor allem Lehramtsstudenten die Möglichkeit geben soll, internationale Erfahrungen zu sammeln.