„Davon könnten auch viele Erwachsene profitieren“

„Nicht alles für bare Münze nehmen“

Für Eigenverantwortung plädiert auch Manuela Erlacher (46): „Viele nehmen alles, was sie in sozialen Medien sehen, für bare Münze. Auch Erwachsene könnten von Medienbildung profitieren.“ Ihre jüngste Tochter Mathilda (12) ist einen Schritt weiter: „Ich habe 21 Tage Handy gefastet. Seither verwende ich es weniger, auch ganz ohne war es erträglich.“