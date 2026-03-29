Luxus-Chalets am Pass Thurn läuft die Zeit davon

Lärmschutzgalerie könnte wieder abgerissen werden

Laut Baubescheid muss die Anlage bis 9. September 2027 fertiggestellt sein. Das wäre selbst bei einem sofortigen Baustart sportlich. Es drohen aber noch weitere Probleme: Die unterhalb der Baustelle errichtete Lärmschutzgalerie, die die Hotel- und Chaletgäste vom Lärm und Schmutz der Straße abschotten soll, verliert ihre Daseinsberechtigung, wenn das Projekt nicht umgesetzt wird. Es gibt eine Bankgarantie, auf die das Land Zugriff hat, falls die Galerie abgerissen werden muss.