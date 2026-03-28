Sohn (13) rettet Vater, der am Steuer kollabiert

Ein 13-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land hat sich wohl den Titel „Held des Tages“ verdient. Als sein Vater Freitagabend während einer Autofahrt einen Anfall bekam, reagierte der Teenager vorbildlich.
Freitagabend war der 37-Jährige mit seinem Auto im Steyrer Stadtgebiet unterwegs, am Beifahrersitz saß sein Sohn (13). Plötzlich erlitt der Vater einen epileptischen Anfall und brach am Steuer bewusstlos zusammen. Der 13-Jährige reagierte vorbildlich. Er zog vom Beifahrersitz aus die Handbremse und brachte so das Auto zum Stillstand.
Vater geholfen
Danach begann er umgehend mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen, an denen sich auch Passanten beteiligten. Als die Rettungskräfte am Unglücksort eintrafen, war der 37-Jährige schon wieder bei Bewusstsein. Er wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Steyr eingeliefert.
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