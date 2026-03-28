Sohn (13) rettet Vater, der am Steuer kollabiert

Vater geholfen

Danach begann er umgehend mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen, an denen sich auch Passanten beteiligten. Als die Rettungskräfte am Unglücksort eintrafen, war der 37-Jährige schon wieder bei Bewusstsein. Er wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Steyr eingeliefert.