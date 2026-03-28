Auto schob sich unter Lkw: Horror-Unfall auf A10

Schockmoment am Samstagvormittag: Gegen 6 Uhr kam es auf der Tauernautobahn (A10) kurz vor der Ausfahrt Flachau zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Pkw fuhr auf den Sattelauflieger eines Lkw auf und schob sich unter das tonnenschwere Fahrzeug. Alle Insassen konnten sich leicht verletzt befreien.
Am Samstag kurz vor 6 Uhr früh erreichte ein Alarm die Feuerwehr in Altenmarkt: ein schwerer Verkehrsunfall auf der A10. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren alle fünf Insassen des schwer demolierten Pkw im Freien. Sie konnten sich allesamt selbstständig befreien. Und das, obwohl der Vorderbereich des Unfallautos schwerst beschädigt worden war.
Den ersten Informationen nach fuhr der Pkw aus unbekannter Ursache auf einen Sattelauflieger auf. Danach schob sich das Auto unter den Unterfahrschutz des Lkw, heißt es im Feuerwehrbericht. Die Rettung brachte alle fünf Leichtverletzten in das Spital nach Schwarzach.
Die polizeilichen Ermittlungen zur Ursache laufen. Über die Identitäten der verunfallten Personen sind noch keine Informationen bekannt. Insgesamt 30 Leute der Feuerwehr Altenmarkt standen im Einsatz: Sie konnten durch ihren Einsatz das Wrack aufladen, die Fahrbahn rasch reinigen und für den Verkehr freigeben.
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