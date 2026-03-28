Auto schob sich unter Lkw: Horror-Unfall auf A10

Am Samstag kurz vor 6 Uhr früh erreichte ein Alarm die Feuerwehr in Altenmarkt: ein schwerer Verkehrsunfall auf der A10. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren alle fünf Insassen des schwer demolierten Pkw im Freien. Sie konnten sich allesamt selbstständig befreien. Und das, obwohl der Vorderbereich des Unfallautos schwerst beschädigt worden war.