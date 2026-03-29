Suche nach dem hilfsbereiten „Theater-Engerl“

Stütze auf beschwerlichem Heimweg

Während der Vorstellung hatte es zu schneien begonnen. Und der Fußweg in die Reha-Einrichtung war daher für die durch eine Knie-OP gehandicapte Breitenfurterin mühsam. „Meine nette Sitznachbarin bot an, mich bei ihr einzuhängen“, schildert Köhler: „Ich war sehr dankbar und nannte sie mein Theater-Engerl.“