Suche nach dem hilfsbereiten „Theater-Engerl“

Erfreuliche Erinnerungen verbindet eine Pensionistin mit einem Theaterbesuch in der Bühne Baden. Sie traf dort auf eine besonders hilfsbereite Sitznachbarin. Jetzt ist sie auf der Suche nach dem „Theater-Engerl“. Die „Krone“ hilft dabei.
Zu Jahresbeginn absolvierte Liane Köhler einen Reha-Aufenthalt in Baden. Die pensionierte Lehrerin aus Breitenfurt, Bezirk Mödling, gönnte dabei sich auch einen Kulturgenuss: Am 10. Jänner besuchte sie eine Aufführung des Musicals „Matilda“. In der Pause kam sie mit ihrer Sitznachbarin ins Gespräch.
Stütze auf beschwerlichem Heimweg
Während der Vorstellung hatte es zu schneien begonnen. Und der Fußweg in die Reha-Einrichtung war daher für die durch eine Knie-OP gehandicapte Breitenfurterin mühsam. „Meine nette Sitznachbarin bot an, mich bei ihr einzuhängen“, schildert Köhler: „Ich war sehr dankbar und nannte sie mein Theater-Engerl.“
Einladung zum Kaffee
Die hilfsbereite Frau geleitete Köhler bis zu ihrer Unterkunft. Jetzt ist Liane Köhler auf der Suche nach dem „Theater-Engerl“: „Ich würde sie gerne wieder treffen und auf einen Kaffee einladen.“ Die Sitznachbarin soll sich bitte bei der „Krone“ melden: Tel. 05-7060-50100 (ab Montag) oder unter noe@kronenzeitung.at.
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