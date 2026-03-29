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Zwischen Osternest und den Kärntner Theaterbühnen

Kärnten
29.03.2026 09:00
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Der Ostermarkt am Pyramidenkogel ist schon voll im Gange. Und dabei darf ein ganz besonderer Gast nicht fehlen: der Osterhase. Seit Jahren schlüpft Schauspieler Manuel Dragan in diese Rolle.

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Am Pyramidenkogel gehört er für viele Familien längst zum Fixpunkt der Osterzeit: Manuel Dragan schlüpft seit Jahren in die Rolle des Osterhasen und sorgt mit Geschichten und Musik für besondere Momente – vor allem bei den jüngsten Ostermarktbesuchern.

Manuel Dragan ist nicht nur auf den Theaterbühnen zu Hause. Auch in der Rolle als Osterhase vom ...
Manuel Dragan ist nicht nur auf den Theaterbühnen zu Hause. Auch in der Rolle als Osterhase vom Pyramidenkogel fühlt sich der Schauspieler und Unternehmer wohl.(Bild: Wolfgang Handler)

Zahlreiche Bühnenauftritte
Dabei bleibt es nicht bei der Rolle im Kostüm. Dragan ist auch als Schauspieler aktiv und aktuell im Schloss Albeck mit dem Theaterstück „Anatol“ von Arthur Schnitzler auf der Bühne zu sehen. Parallel dazu wartet ein dichtes Programm bis in den Sommer: Unter anderem stehen „Sommernachtstraum“ in einer Fassung von Michael Niavarani auf dem Spielplan, „All das Schöne“, ein Solostück in Eberndorf sowie „Bunbury“ von Oscar Wilde auf Schloss Albeck.

Als Osterhase fühlt sich Manuel Dragan am Pyramidenkogel sichtlich wohl.
Als Osterhase fühlt sich Manuel Dragan am Pyramidenkogel sichtlich wohl.(Bild: Wolfgang Handler)

Am Ostermarkt (von 28. März bis 6. April, von 11 bis 18 Uhr) steht für Dragan aber eines im Mittelpunkt: „die direkte Begegnung mit den Menschen“. Als Osterhase erzählt der 38-Jährige Geschichten rund um die Osterzeit und vermittelt dabei Hintergründe zu den Traditionen.

Auch Eltern sind davon begeistert
Auffällig ist dabei nicht nur die Reaktion der Kinder. Auch viele Erwachsene lassen sich bewusst auf die Situation ein, hören zu und nehmen sich Zeit. Das Ergebnis: eine einmalige Atmosphäre, in der für einen Moment der stressige Alltag rund um Ostern in den Hintergrund rückt.

Neben Bühne und Auftritten führt Dragan auch einen Naturkostladen in Klagenfurt. Ein klassischer Greißlerladen, geprägt von regionalen Produkten und persönlichem Kontakt. Kundinnen und Kunden werden mit Namen begrüßt, kurze Gespräche gehören zum Alltag.

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