Zwischen Osternest und den Kärntner Theaterbühnen

Zahlreiche Bühnenauftritte

Dabei bleibt es nicht bei der Rolle im Kostüm. Dragan ist auch als Schauspieler aktiv und aktuell im Schloss Albeck mit dem Theaterstück „Anatol“ von Arthur Schnitzler auf der Bühne zu sehen. Parallel dazu wartet ein dichtes Programm bis in den Sommer: Unter anderem stehen „Sommernachtstraum“ in einer Fassung von Michael Niavarani auf dem Spielplan, „All das Schöne“, ein Solostück in Eberndorf sowie „Bunbury“ von Oscar Wilde auf Schloss Albeck.