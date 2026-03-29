Stefanie Werger: „Ich bin noch nicht gestorben“

„Lieber wär‘ mir, keine Pflegestufe zu haben“

Dennoch spricht die Sängerin offen über ihr Kreuz mit dem Kreuz. Die Rock’n’Roll-Sprünge von damals rächen sich heute. „Anfangs war es eine Überwindung, mit dem Rollator auf den Markt zu gehen. Einige haben mich entsetzt angeschaut, andere waren besonders lieb zu mir. Doch bevor ich gar nicht mehr aus dem Haus komme, nehme ich den Rollator“, sagt sie und nimmt die neue Wirklichkeit mit Humor: „Es hat ja auch gewisse Vorteile, etwa beim Parken.“ Dennoch fügt die Raucherin ehrlich hinzu: „Lieber wäre es mir, keine Pflegestufe zu haben. Jeder, der bis ans Lebensende gesund ist, soll drei Kreuze machen.“