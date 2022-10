Steffi Werger „will keine peinliche Rock-Oma sein“

Warst du bei der Verleihung des Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik gerührt?

Ganz ehrlich: Die Auszeichnung habe ich mir auch verdient. Ich war doch wirklich ein fleißiges Mädl. Ich habe 13 Alben aufgenommen, war immer auf Tour, hab vier Kabarettprogramme geschrieben und gespielt, einige Bücher geschrieben. Das Einzige, was mir verwehrt blieb, war auch in Deutschland durchzustarten. So gesehen bleibe ich ein ewiger Geheimtipp.