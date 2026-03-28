Flaschen auf Polizisten geworfen: WEGA rückte an

Weil ein Mann (21) in seiner Wohnung in Wien-Floridsdorf laut schrie und gegen Wände hämmerte, alarmierten Nachbarn Freitagabend die Polizei. Doch als die Beamten eintrafen, eskalierte die Situation.
Als die Polizisten den Mieter aufforderten, die Tür zu öffnen, drohte der 21-Jährige damit, die Polizisten zu erschießen. Kurz darauf warf er sogar Glasflaschen auf die Beamten, die vor dem Mehrparteienhaus standen. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.
WEGA stürmte Wohnung
Schließlich musste sogar die WEGA einschreiten und öffnete die Wohnungstür gewaltsam. Der 21-Jährige, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde festgenommen. Nach einer ärztlichen Begutachtung wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.
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