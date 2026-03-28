„Da ist egal, was ich im Winter gerissen habe“

… Druck, weil die Olympiazukunft der Kombi unklar ist: Eigentlich gar nicht. Es gibt viele Leute, die ich in Seefeld treffe, Fremde, die sagen, der Wettkampf war spannend. Es gibt dieses Fragezeichen, aber es beeinflusst mich nicht im Training oder Wettkampf. Wir können für geile Fights und Wettkämpfe sagen, ich stecke wahnsinnig viel Herzblut und Leidenschaft rein. Ich habe wieder fast alles dem Sport untergeordnet und für den Erfolg sehr viel geopfert. Das zeigt, wie ich diesen Sport liebe. Es gibt auch Nachwuchs, Mädels, die Kombiniererinnen werden wollen, obwohl die Damen noch nicht bei Olympia sind. Es liegt am IOC oder an einem Menschen, ob er mag oder nicht.