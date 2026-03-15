23. Sieg! Lamparter zieht mit Gottwald gleich

Sieg im „Wimbledon“ seiner Sportart

Lamparter hatte sich schon am vergangenen Wochenende zum zweiten Mal die große Weltcupkugel gesichert und ist zudem Gewinner der kleinen Kugeln im Massenstart und Kompakt. Am Sonntag zählte aber nur der Sieg am Traditionsort. „Das ist das Wimbledon bei uns.“ Zwar sei ein Heimsieg beim Seefeld-Triple noch darüberzustellen, aber gleich danach komme Oslo. Gefeiert sollte ordentlich werden, versprach Lamparter. „Es wird sehr flüssig, es wird ein, zwei ‘Hopfen-Smoothies‘ geben“, scherzte er.