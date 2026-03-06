Lamparter holt sich zum zweiten Mal Gesamtweltcup

„Ich freu mich mega über die zweite Kugel“, jubelte der heute gesundheitlich angeschlagene Lamparter im Ziel gegenüber dem ORF. Es sei der schönste vierte Platz seiner Karriere, scherzte der Österreicher. „Ich habe heuter leider nicht mitfighten können für die Podiumsplätze, ich habe in der letzten Runde reißen lassen müssen. Aber ich freue mich mega über die zweite Kugel. Wenn man die zweite Kugel daheim hat, weiß man, dass man über die gesamte Saison der beste Kombinierer war“,