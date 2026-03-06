Vorteilswelt
Nordische Kombination

Lamparter holt sich zum zweiten Mal Gesamtweltcup

Ski Nordisch
06.03.2026 17:01
Johannes Lamparter
Johannes Lamparter(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Johannes Lamparter hat sich seine zweite große Kristallkugel für den Gewinn des Gesamtweltcups in der Nordischen Kombination gesichert. Der 24-jährige Tiroler kam in Lahti im Bewerb von der Großschanze und anschließendem 10-km-Langlauf auf Rang vier. Lamparter kann damit auch von seinem letzten Konkurrenten, dem am Freitag siegreichen Norweger Jens Luraas Oftebro, beim Weltcupfinale kommendes Wochenende auf dem Holmenkollen in Oslo nicht mehr eingeholt werden.

0 Kommentare

„Ich freu mich mega über die zweite Kugel“, jubelte der heute gesundheitlich angeschlagene Lamparter im Ziel gegenüber dem ORF. Es sei der schönste vierte Platz seiner Karriere, scherzte der Österreicher. „Ich habe heuter leider nicht mitfighten können für die Podiumsplätze, ich habe in der letzten Runde reißen lassen müssen. Aber ich freue mich mega über die zweite Kugel. Wenn man die zweite Kugel daheim hat, weiß man, dass man über die gesamte Saison der beste Kombinierer war“,

Steckbrief Johannes Lamparter

  • Geboren: 8. November 2001 in Hall/Tirol
  • Wohnort: Rum/Tirol Verein: Nordic Team Absam
  • Hobbys: Skifahren, Radfahren, Bergsteigen
  • Größte Erfolge:
    Olympia (0-2-1): Silber Großschanze 2026 Mailand/Cortina Silber Normalschanze 2026 Mailand/Cortina Bronze Teamsprint Großschanze 2026 Mailand/Cortina 
    WM (2-1-5): Gold Großschanze 2021 Oberstdorf Gold Teamsprint 2021 Oberstdorf Silber Team 2025 Trondheim Bronze Mixed-Team 2025 in Trondheim Bronze Großschanze 2023 Planica Bronze Team 2021 Oberstdorf und 2023 Planica Bronze Mixed-Team 2023 Planica
    Weltcup: 22 Einzelsiege Gesamtsieger 2022/23 und 2025/26. Gesamt-Zweiter 2021/22. Gesamt-Dritter 23/24 und 24/25. Gewinner der kleinen Kugeln im Massenstart und Kompakt 25/26
    Junioren-WM: Gold Einzel 2019, 2021, Silber Einzel 2020, Sprint 2019 

Lamparter war mit 173 Punkten Vorsprung in die vorletzte Einzelkonkurrenz dieses Winters gegangen und legte gleich auf der Schanze vor. Nach einem Sprung auf 129,5 m ging er als Führender mit 18 Sekunden Vorsprung in die Loipe, Jens Luraas Oftebro startete 20 Sekunden später. Nach 2,5 km schlossen vier Verfolger zu Lamparter auf, zwei Kilometer vor dem Ziel zog der dreifache Olympiasieger Jens Luraas Oftebro auf und davon und siegte souverän vor seinem Bruder Einar Luraas Oftebro (+3,3 Sek.) und dem Finnen Ilkka Herola (+10,3). Lamparter kam 25,2 Sekunden später ins Ziel.

Sulzenbacher auch zweifacher Gesamtsieger
Die kleinen Kristallkugeln im Massenstart und Kompakt hatte der dreifache Olympia-Medaillengewinner 2026 bereits in der Tasche, nun fixierte er auch seinen zweiten Gesamtsieg nach jenem von 2022/23. Das hatte als einziger Österreicher davor nur Klaus Sulzenbacher 1987/88 und 1989/90 geschafft.

Den Frauen-Bewerb gewann die Finnin Minja Korhonen im Sprint vor der norwegischen Weltcup-Gesamtsiegerin Ida Marie Hagen. Als beste Österreicherin kam Lisa Hirner mit 2:05 Minuten Rückstand auf Rang acht.

Ski Nordisch
06.03.2026 17:01
