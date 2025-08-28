Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Einstellung droht

Brief nach Wien: Regionen kämpfen um Thermenbahn

Steiermark
28.08.2025 15:30
Abgeordnete, Bürgermeister und Vertreter aus Wirtschaft und Tourismus schließen sich für die ...
Abgeordnete, Bürgermeister und Vertreter aus Wirtschaft und Tourismus schließen sich für die Thermenbahn zusammen.(Bild: Jürgen Fuchs)

Seit Monaten schwebt ein großes Fragezeichen über der Zukunft der Thermenbahn zwischen Hartberg und Fehring. Die ÖBB überlegen, den Abschnitt auf Busverkehr umzustellen. Die betroffenen Regionen schließen sich zusammen und kämpfen gemeinsam für die Zugstrecke.

0 Kommentare

Trotz Milliarden-Projekten: Auch die Bundesbahnen müssen sparen und Investitionen zum Teil nach hinten verschieben. Einige Nebenbahnen sind aufgrund geringer Passagierzahlen sogar von der Umstellung auf Busverkehr bedroht, darunter der südliche Abschnitt der Thermenbahn zwischen Hartberg und Fehring. 

Im Landtag haben sich daraufhin alle Parteien für den Erhalt der Strecke ausgesprochen, nun folgt der Schulterschluss zwischen den Regionen Ost- und Südoststeiermark. „Wir kämpfen gemeinsam um die Bahn und haben auch die Rückendeckung der Landesregierung“, sagt Michael Wagner, FPÖ-Landtagsabgeordneter und Regionsvorsitzender in der Südoststeiermark. 

Kürzere Fahrzeiten nach Wien
Sein Pendant in der Oststeiermark, Manuel Pfeifer (FPÖ), spricht von einer „Lebensader“, die auch für Pendler und Schüler wichtig ist. Und er betont wie andere den Umweltaspekt. ÖVP-Abgeordneter Franz Fartek hebt die touristische Bedeutung hervor: Über die Thermenbahn braucht man von Wien aus drei Stunden in die Region – über Bruck und Graz sind es hingegen 4,5 Stunden.

ÖVP-Klubobmann Lukas Schnitzer beschäftigt das Thema seit Jahren: „Im nördlichen Abschnitt (Hartberg bis Aspang, Anm.) wurden 60 Millionen Euro investiert. Nun muss auch der Rest zukunftsfit gemacht werden.“ Die Forderungen laut Wagner: eine kürzere Taktung (zwei statt derzeit vier Stunden), besser ausgestattetes Zugmaterial und Investitionen in die Schiene.

Lesen Sie auch:
So wie hier in Bad Blumau sind zahlreiche Eisenbahnkreuzungen entlang der Thermenbahn nicht ...
Konzept „2028+“
ÖBB-Kahlschlag: So soll die Thermenbahn überleben
24.05.2025
Sorge in Oststeiermark
Thermenbahn könnte jetzt aufs Abstellgleis kommen
14.05.2025

Bürgermeister, Wirtschafts- und Tourismusvertreter haben ein gemeinsames Schreiben an das von Peter Hanke (SPÖ) geführte Verkehrsministerium aufgesetzt, das am Freitag abgeschickt wird. Von dort heißt es auf „Krone“-Anfrage, dass Gespräche auf Fachebene laufen: „Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Ziel ist es jedenfalls, eine hochwertige Versorgung der Region mit öffentlichen Verkehrsmitteln sicherzustellen.“ 

Porträt von Jakob Traby
Jakob Traby
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
178.352 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Helene Fischer wurde zum zweiten Mal Mama
92.551 mal gelesen
Helene Fischer darf sich über die Geburt eines zweiten Kindes freuen.
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
89.894 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1907 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1877 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Österreich
So verändert politischer Islam unser Straßenbild
1857 mal kommentiert
Das Kopftuch gilt für viele als Symbol des politisierten muslimischen Glaubens.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf