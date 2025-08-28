Brief nach Wien: Regionen kämpfen um Thermenbahn

Kürzere Fahrzeiten nach Wien

Sein Pendant in der Oststeiermark, Manuel Pfeifer (FPÖ), spricht von einer „Lebensader“, die auch für Pendler und Schüler wichtig ist. Und er betont wie andere den Umweltaspekt. ÖVP-Abgeordneter Franz Fartek hebt die touristische Bedeutung hervor: Über die Thermenbahn braucht man von Wien aus drei Stunden in die Region – über Bruck und Graz sind es hingegen 4,5 Stunden.