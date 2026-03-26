Auf Gebirgsklima folgt Baggern am Sandstrand

Keine Verschnaufpause für Salzburgers Beach-Asse nach ihrem Tlaxcala-Einsatz in Mexiko. Bereits ab Freitag geht es für Julian Hörl/Laurenc Peter Grössig sowie Paul Pascariuc mit Partner Alex Horst in Mexiko weiter – freilich unter gänzlich anderen Umständen.
Nach dem starken fünften Platz in Tlaxcala geht es für das österreichische Beachvolleyball-Duo Hörl/Grössig direkt weiter zur nächsten Station der Beach Pro Tour Challenge in Nuevo Nayarit (Mexiko). Gespielt wird diesmal auf Meereshöhe am Strand – ein klarer Kontrast zur Höhenlage der Vorwoche. Die Umstellung könnte eine entscheidende Rolle spielen: Wind, Hitze und wechselhafte Bedingungen verlangen ein anderes Spiel und hohe Anpassungsfähigkeit.
„Jetzt spielen wir nicht mehr am Berg, sondern direkt am Strand, also komplett andere Verhältnisse“, sagt Laurenc Grössig. „Wir haben gut regeneriert, der Körper war Anfang der Woche noch etwas angeschlagen. Jetzt sind wir wieder ready.“
Hörl/Grössig treffen in Pool C gleich zum Auftakt auf die Letten Bedrītis/Rinkēvičs – ein Rematch aus Tlaxcala, das die Österreicher zuletzt für sich entscheiden konnten. „Das ist gleich wieder ein Duell wie letzte Woche“, erklärt Julian Hörl. „Die Letten sind ähnlich stark einzuschätzen. Wir haben gut trainiert und wollen gleich gut ins Turnier starten.“ Derweil treffen Pascariuc/Horst auf das polnische Duo Kantor/Lewaja.
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