Auf Gebirgsklima folgt Baggern am Sandstrand

Hörl/Grössig treffen in Pool C gleich zum Auftakt auf die Letten Bedrītis/Rinkēvičs – ein Rematch aus Tlaxcala, das die Österreicher zuletzt für sich entscheiden konnten. „Das ist gleich wieder ein Duell wie letzte Woche“, erklärt Julian Hörl. „Die Letten sind ähnlich stark einzuschätzen. Wir haben gut trainiert und wollen gleich gut ins Turnier starten.“ Derweil treffen Pascariuc/Horst auf das polnische Duo Kantor/Lewaja.